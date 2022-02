Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : encore quelques affiches de qualitey avant de partir faire la fête à Cleveland

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Ce week-end sera placé sous le signe des étoiles avec un All-Star Game organisé en grande pompe à Cleveland dans le cadre de la célébration des 75 ans de la NBA. Mais en attendant de multiples surprises du côté de l’Ohio, il y a quand même quelques matchs à jouer et ceux-là ne compteront pas pour du beurre. Miami, Chicago, Cleveland et Milwaukee se disputent encore la 1ère place à l’Est et le classement pourrait encore évoluer d’ici vendredi. On suivra notamment les Bulls qui reçoivent les Spurs à 2h cette nuit, puis un Bucks – Pacers qui donnera envie de rester éveillé plus tard que d’habitude mardi. Mais finalement, ce sera peut-être le résultat de Hornets – Heat qui tranchera définitivement pour savoir quelle équipe passera le All-Star Weekend dans le costume du leader de l’Est. Et pour ceux qui aiment les paillettes et les actions spectaculaires sans trop faire attention à la défense, le week-end s’annonce exquis avec un Rising Stars Challenge nouvelle formule le vendredi, des concours toujours bien funs le samedi et le match des étoiles dans la soirée du dimanche au lundi.

Dans la nuit du lundi 14 février

Chicago Bulls – San Antonio Spurs à 2h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Golden State Warriors à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 15 février

Philadelphie Sixers – Boston Celtics à 1h30 (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 16 février

Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers à 2h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Utah Jazz à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 17 février

Charlotte Hornets – Miami Heat à 1h (beIN 3)

Brooklyn Nets – Washington Wizards à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 18 février

Rising Stars Challenge à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 19 février

All-Star Weekend Saturday Night à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 20 février

NBA All-Star Game 2022 : Team LeBron – Team KD à 2h (beIN 1)