Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : les Bucks terminent leur road-trip à Phoenix ce jeudi, ça rappelle des souvenirs

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

C’est encore une grosse semaine qui nous attend mais pas aussi intense que celle des Bucks qui sont actuellement au beau milieu d’un road-trip dans la Conférence Ouest. Vainqueurs à Portland puis chez les Clippers la semaine dernière, les champions en titre aimeraient bien poursuivre leur série ce mardi face aux Lakers et surtout ce jeudi dans un remake des dernières Finales NBA à Phoenix. Les deux équipes sont en forme et cela nous promet un joli show comme on les aime en sortie de trade deadline. À domicile, les Suns seront forcément favoris mais attention à l’orgueil du champion, d’autant que Milwaukee pourrait très vite récupérer la première place à l’Est en cas de bonne série.

Dans la nuit du lundi 7 février

Washington Wizards – Miami Heat à 1h (beIN 4)

Utah Jazz – New York Knicks à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 8 février

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers à 2h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 9 février

Charlotte Hornets – Chicago Bulls à 1h30 (beIN 1)

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 10 février

Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers à 2h30 (beIN 1)

Phoenix Suns – Milwaukee Bucks à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 11 février

Boston Celtics – Denver Nuggets à 1h30 (beIN 1)

Atlanta Hawks – San Antonio Spurs à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 12 février

Portland Trail Blazers – New York Knicks à 23h (beIN 3)

Philadelphie Sixers – Cleveland Cavaliers à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 13 février

Boston Celtics – Atlanta Hawks à 20h (beIN 1)

