Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : pas de basket pendant 3 jours, mais qu’est-ce qu’on va bien pouvoir faire ?

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Après trois jours de nourriture 4 étoiles, on passe à la diète forcée. En effet, il n’y aura aucun match NBA à se mettre sous la dent avant la soirée de jeudi prochain. Cela vous laisse donc le temps de vous refaire tous les replays que vous voulez d’ici là, que ce soit de matchs all-time ou bien du Slam Dunk Contest 2022 pour ceux qui aiment se faire du mal. Par contre, la programmation de cette fin de semaine méritera le coup d’oeil avec notamment un derby Angelino vendredi soir ou encore un Suns – Pelicans intéressant entre le leader de la Ligue et un candidat aux Playoffs, ainsi qu’un Sixers – Knicks en prime time où l’on espère voir de plus près ce que peut donner le duo Harden – Embiid à Philadelphie. Alors un conseil, profitez des prochains jours pour reprendre des forces car ensuite on sera en apnée jusqu’aux Playoffs NBA dans un peu moins de deux mois. Respiration, c’est parti !

Dans la nuit du jeudi 24 février

Brooklyn Nets – Boston Celtics à 1h30 (beIN 3)

Chicago Bulls – Atlanta Hawks à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 25 février

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans à 3h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 26 février

Detroit Pistons – Boston Celtics à 18h (beIN 4)

Denver Nuggets – Sacramento Kings à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 27 février

Philadelphie Sixers – New York Knicks à 19h (beIN 3)

Indiana Pacers – Boston Celtics à 23h (beIN 4)