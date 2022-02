Donovan Mitchell a raté le All-Star Game à cause d’une « maladie respiratoire » : on croise les doigts pour un retour rapide de Spida

Donovan Mitchell a annoncé ce dimanche soir qu’il souffrait de problèmes respiratoires, ce qui l’a empêché de participer au match du All-Star Game. La franchise n’a pas communiqué sur une potentielle date de retour pour son arrière.

Alors que toutes les stars de la NBA se préparaient pour participer au match des étoiles, Donovan Mitchell a annoncé, via un communiqué, qu’il ne participerait finalement pas à la rencontre puisqu’il souffre “d’un problème au niveau des voies respiratoires supérieures”. Dans son annonce, il confirme également que ses ennuis de santé ne sont pas liés au Covid-19, ce qui laisse tout un éventail de possibilités concernant la nature de ses problèmes respiratoires. La bonne nouvelle pour Utah, c’est que la franchise ne joue pas avant vendredi, ce qui pourrait laisser suffisamment de temps à l’arrière star du Jazz pour retrouver la santé.



Ce n’est pas la première fois que Spida est tenu éloigné des terrains puisqu’en janvier dernier, il avait déjà manqué huit matchs suite à une commotion cérébrale. Privés de leur star, les mormons avaient perdu six des huit matchs en ne marquant que 105,4 points par match en moyenne, ce qui est bien moins que les 113,7 points de moyenne habituels pour le Jazz. Cette saison, Donovan Mitchell tourne à 25,7 points, 4,2 rebonds et 5,2 assists à 45,6% au tir et 35,1% à trois points, le tout en 33,4 minutes de temps de jeu. Véritable leader offensif, D-Mitch est la clé de voûte de l’attaque de Quin Snyder, en témoigne son using percentage à 32,9% (le sixième plus élevé de la Ligue). De plus, l’ami Donovan réalise sa meilleure saison en carrière en termes d’efficacité puisque son PER est à 22,8 – seizième de la Ligue -, soit bien au-dessus de la moyenne NBA à 15. Vous l’aurez compris, Donovan Mitchell est un des meilleurs joueurs de la NBA, offensivement tout du moins. Si le Jazz est si bien placé cette saison, c’est également grâce au chantier défensif de notre Rudy Gobert national qui comble toutes les lacunes de ses coéquipiers. Le pivot s’est d’ailleurs récemment lâché publiquement sur son coéquipier en déclarant que les principaux concurrents à l’Ouest se donnaient plus en défense, le tout en mentionnant Devin Booker, évoluant au même poste que Spida. Il faut dire qu’en cette saison 2021-22, Donovan Mitchell n’est pas toujours concerné dans sa moitié de terrain, se concentrant principalement sur l’attaque. Ça ne vous rappelle pas un barbu ? Spoiler, le barbu n’a toujours pas remporté de bague en jouant de cette façon. Si le Jazz veut devenir un contender sérieux, Donovan Mitchell va devoir se montrer un peu plus et faire au moins quelques efforts à l’image de Stephen Curry, pas une foudre de guerre en défense, mais qui se donne pour aider le plus possible son équipe. Surtout qu’en termes de qualités athlétiques, il a largement de quoi embêter du monde.

C’est une mauvaise nouvelle pour Donovan Mitchell qui est tombée hier soir à Cleveland. Les premiers retours semblent plutôt rassurants mais on va quand même suivre ça de près. Le Jazz a besoin de sa star pour pouvoir recréer une dynamique positive avant les Playoffs. Allez Spida, reviens-nous vite !