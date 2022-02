Stephen Curry et LeBron James, ces enfants d’Akron qui ont régné sur le All-Star Game de Cleveland : l’Ohio était vraiment le centre du monde ce dimanche

En remportant respectivement le titre de MVP et en marquant le tir de la gagne, Stephen Curry et LeBron James ont été les deux grands bonhommes du All-Star Game 2022 de Cleveland dimanche. Clairement, les deux se sentaient comme chez eux dans l’Ohio. Pas forcément étonnant quand on sait qu’ils sont chacun originaire d’Akron.

Akron, c’est une ville de 200 000 habitants située à environ 45 minutes de Cleveland, où deux des plus grands basketteurs de l’histoire de la NBA ont vu le jour. LeBron James évidemment, lui qui a véritablement mis cette dernière sur la carte des States en la représentant sur comme en dehors du terrain pendant ses deux décennies en NBA, et en s’impliquant énormément au sein de la communauté locale. Mais aussi Stephen Curry et ça, nombreux ont tendance à l’oublier car on associe beaucoup plus le sniper des Warriors à Charlotte et la Caroline du Nord. Son papa Dell Curry a réalisé la plus grande partie de sa carrière chez les Hornets et Steph a ainsi grandi au pays des Frelons, avant de mettre l’uniforme de l’université de Davidson (en Caroline du Nord) en NCAA. Sauf que le 14 mars 1988, quand Dell était un joueur des Cavaliers pour sa deuxième saison en NBA, c’est bien au Akron General Medical Center que le futur meilleur shooteur de l’histoire est venu au monde, à savoir le même hôpital où Gloria James a donné naissance à LeBron le 30 décembre 1984. Un peu moins de trois ans et demi d’écart, même hosto dans une ville au fin fond de l’Ohio, deux des 15 plus grands joueurs all-time, franchement c’est le genre d’histoire qui ne s’invente pas. Et le fait de voir Stephen Curry avec le trophée de MVP du match et LeBron James dans le rôle de héros avec son game-winner, tout ça sur le parquet de Cleveland, c’était juste idéal comme scénario.

« C’était la fin parfaite. Évidemment, j’ai fini avec le MVP, j’ai bien joué pendant toute la soirée. Il a marqué le game-winner. Avec l’histoire de nos séries de Playoffs, les liens avec Akron et la manière dont la soirée s’est déroulée, c’était beau et on pouvait difficilement demander autre chose. C’est exactement comme ça que ça devait se passer. » – Stephen Curry, après le All-Star Game

Ce All-Star Game 2022 représente donc un nouveau chapitre dans l’histoire commune entre Steph et LeBron. Une histoire marquée évidemment par les quatre Finales NBA consécutives entre les Warriors et les Cavaliers (2015 à 2018), des épisodes qui semblent encore bien ancrés dans la tête des fans de l’Ohio vu les sifflets envoyés à Curry au moment de l’introduction des joueurs la nuit dernière. Ces sifflets ont cependant laissé place aux applaudissements après les dingueries réalisés par le sniper de Golden State, qui a en prime fait don de 108 000 dollars au Cleveland Metro School District. Mais au final, c’est logiquement LeBron qui a reçu la plus grande ovation quand il a marqué le panier de la gagne devant son ancien public. Le King était chez lui, dans son royaume, et ça ne pouvait pas finir autrement.

« Le fait de revenir ici, à 35 minutes au nord de la ville où j’ai grandi, à Akron, pour marquer le game-winner du All-Star Game, je ne pouvais pas rêver mieux. […] Mes meilleurs amis étaient là, ma femme, mes enfants, ma mère. Il y a tellement de gens qui m’ont vu grandir, qui m’ont vu passer de bambin à la personne que je suis aujourd’hui. Je ne pouvais rien imaginer de mieux. »

Habitués à être les visages de la NBA, LeBron James et Stephen Curry étaient les deux grandes stars du All-Star Game 2022, le tout dans leur État natal de l’Ohio. Et même si le sentiment d’appartenance semble plus marqué chez le premier, les deux ont encore une fois représenté Akron de la meilleure des manières. Une belle histoire !