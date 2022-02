La relation entre Rob Pelinka et Klutch Sports serait tendue : Rich Paul et ses copains peuvent-ils avoir la tête du GM des Lakers ?

Totalement passif à la deadline, Rob Pelinka a énervé pas mal de monde du côté de la Cité des Anges, et pas que des fans. Selon certaines rumeurs, l’agence Klutch Sports et Rich Paul seraient agacés par les décisions du GM. De quoi imaginer des conséquences dans les mois à venir ?

Ils ne sont pas toujours appréciés du front-office mais les agents sont une part indispensable du business qui entoure la NBA et le sport en général. Quand on pense à un représentant de la Grande Ligue, un nom revient souvent sur le devant de la scène : Rich Paul. Leader de l’agence Klutch Sports, l’agent star s’est dégoté un joli portefeuille clients au fil des années. On cite quelques noms : LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons, Draymond Green ou encore Zach LaVine. Pas exactement le bas du panier quand il s’agit de ballon orange. En matant les deux premiers de la liste, on comprend que Rich Paul a fait quelques affaires avec les Lakers ces dernières années. C’est d’autant plus vrai quand on sait que Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell (transférés l’été dernier) et Talen Horton-Tucker (toujours en place) sont également dans le giron Klutch Sports. Avec tout ce business qui lie les deux entités, on pourrait croire à une relation idyllique mais, selon les infos d’Eric Pincus de Bleacher Report, c’est loin d’être le cas.

Selon l’insider, les décisions prises par Rob Pelinka l’été dernier et en février n’ont pas plu à Klutch Sports et à son leader, Rich Paul. Pincus cible particulièrement la deadline de février et le possible trade de Russell Westbrook vers Houston. Le GM des Lakers n’était pas forcément opposé à un move concernant son meneur mais il avait refusé d’ajouter un pick pour récupérer John Wall, au placard depuis des mois chez les Rockets. Sportivement, une décision qui peut se comprendre mais ce serait oublier que Jean Mur est représenté par un certain… Rich Paul ! En poussant pour ce trade, l’agent pouvait donc sortir son poulain de la mouise tout en plaçant un autre de ses clients à Los Angeles, renforçant encore plus son influence sur les décisions des Angelinos. Rob Pelinka n’a donc pas craqué et il s’attire désormais les foudres de Rich Paul. À l’instant T, cela n’a pas d’importance mais cela pourrait avoir des belles conséquences sur les étés à venir. On rappelle que LeBron James est en fin de contrat en 2023, que Davis peut tester le marché en 2024. Se mettre à dos Paul n’est pas vraiment la meilleure chose à faire pour le front-office mais il faut aussi savoir ne pas céder face à chaque demande de l’agent, sous peine de devenir une simple marionnette. Un équilibre pas toujours facile à trouver. Est-ce que ces décisions peuvent impacter vraiment le futur des stars de L.A. ? Dur à dire pour le moment mais on aura quand même noté que ces derniers jours, LeBron James a ouvert la porte à un retour à Cleveland, à une fin de carrière ailleurs qu’à Los Angeles, tout en louant publiquement les qualités d’un autre GM, à savoir Sam Presti. On pose ça là, vous en faites ce que vous voulez.

Ça semble pas l’amour fou entre Rob Pelinka et Klutch Sports ! Le GM a pris certaines décisions qui n’ont pas plu à Rich Paul et ses copains, espérons pour lui que cela ne lui joue pas des tours dans les prochains mois. Du rififi en interne, exactement ce dont les Lakers ont besoin en ce moment… (non)

