Les Lakers misent gros sur le marché du buy out : go faire Paul Millsap et Cory Joseph, y a besoin de jeunesse

À chaque trade deadline ses gagnants, avec cette année plusieurs équipes dans le rôle des bon élèves. Les Nets, les Sixers, les Wizards et potentiellement les Bucks ont fait bon marché. Mais l’autre côté de la médaille implique des déceptions, le regret de fans qui ont passé la soirée à attendre le moindre mouvement dans les rangs de leur franchise. À Los Angeles, Rob Pelinka ne s’est pas réveillé.

Jouer le titre et statuer à la 9ème place de la Conférence Ouest après 56 matchs de régulière, ce n’est pas ce que l’on appelle une situation optimale. Comme s’ils marchaient pieds mouillés sur de la brioche, les Lakers s’enlisent dans le ventre mou de la Ligue. Aucun problème, la trade deadline arrive et il sera l’occasion pour la clique de Rob Pelinka de passer un coup de balai dans l’effectif, mal construit. C’est en tout cas ce que nous aurions écrit si, comme le General Manager californien, notre réveil n’avait pas sonné jeudi après-midi. Les Angelinos n’ont effectivement réalisé aucun trade. Rien, que tchi, oualou, nada. Depuis le 3 janvier dernier, seuls les droits de draft de Louis Labeyrie sont arrivés sous le soleil californien. C’est juste lunaire. Seuls les droits de draft qu’un mec que Vincent Collet ne titularise pas sont arrivés. Même Louis Labeyrie n’a pas vraiment fait le déplacement. A contrario, Rajon Rondo a pris la direction de Cleveland pour dépanner en l’absence de Ricky Rubio. C’est quoi le projet dans la maison Lakers ? Avec des spots occupés par Kendrick Nunn – blessé jusqu’à fin mars – DeAndre Jordan et Kent Bazemore, la franchise pourpre n’a réussi à vider aucun de ses fonds de tiroir. Et cela malgré la débâcle de ce mercredi contre Portland, laquelle a fait l’effet de la goutte d’eau. Tranquille ! Selon Adrian Wojnarowski, les Lakers sont focus sur le marché du buy out. De quoi provoquer les rires bien rauques, bien camionneurs, bien « blague du tonton » de Kendrick Perkins et Richard Jefferson sur le plateau d’ESPN. La séquence est goldée.

Richard Jefferson and Kendrick Perkins burst out laughing when told the Lakers made no trade deadline moves and were focusing on the buyout market 🤣pic.twitter.com/x2FuxAviJn — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 10, 2022

Eh, Enes Kanter a été coupé par les Celtics ce jeudi, vous la voyez venir ? Le Turc signe chez les Lakers, embrasse le logo pour son premier match, puis prend 46 points de Joel Embiid et 54 de Nikola Jokic en seulement 3 jours. Non parce que continuer de jouer le titre en misant tout sur le marché du buy out, ça revient à nettoyer une armoire au coton tige. À moins que des bons coups comme Gary Harris ne soient libérés de leur contrat, les Lakers n’ont désormais plus qu’une moindre marge de manœuvre, basée sur des blazes qu’ils ne choisissent pas. À ce jour, les principaux candidats au buy out sont Goran Dragic, John Wall, Eric Bledsoe, Robin Lopez, Cory Joseph, Tristan Thompson et Paul Millsap. Parfait pour rajeunir le roster. À leur décharge, si l’on en croit les propos de Brian Windhorst, les Californiens ont quand même essayé de discuter avec les Rockets pour un échange Russell Westbrook, Talen Horton-Tucker et un premier tour de draft 2027, contre John Wall et Christian Wood. Ambitieux, sûrement trop. Aux côtés de LeBron James – la faute à une mauvaise saison – les assets ne sont pas légion. Pour ce qui est des départs, il est très probable que DeAndre Jordan et Kent Bazemore soient coupés. Mais quoiqu’il arrive, à tous niveaux, il y aura chantier cet été. Exemple tout bête mais s’il continue à jouer avec le frein, comme s’il était sous la contrainte de douze blessures, Anthony Davis ne sera bientôt plus intouchable. Pour fermer ce papier, on pose un tweet de Magic Johnson gratté en juillet dernier. On sait, c’est mesquin de ressortir les anciennes analyses.

Laker Nation, the blockbuster trade that’s bringing Russell Westbrook to the @Lakers is VERY exciting and will definitely make the Lakers a championship contender next season! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 30, 2021

C’est comme ça qu’on les aime nos Lakers. Une bonne dose d’immobilisme lorsque le barouf est total, comme si la réponse aux difficultés était de garder le cap. Bénéfice du doute, ce marché du buy out réparera peut-être quelques défaillances, même si le chantier paraît trop important.