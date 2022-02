Shaqtin’ A Fool, saison 2021-2022, Vol. 14 : Alex Len a réussi l’exploit d’enchainer trois actions de génie dans le même match

On repart pour un tour pour vous jouer de mauvais tours, et puisqu’on a passé les 48 dernières heure sans dormir et qu’un rien nous fait rire comme des idiots, place immédiatement au traditionnel Shaqtin’ A Fool de la semaine ? Au menu ce vendredi ? Bah vous n’avez qu’à lire le paragraphe suivant.

Au menu ce vendredi, on commence avec un apéritif de type Zeke Nnaji, et si oné coute bien on a clairement l’impression que Shaquille O’Neal prononce Zeke Ménager. Tomar raté tout seul en contre-attaque, croyais-tu seulement que tu allais échapper à la sentence du Shaq. En entrée ? Une magnifique gamelle d’un fan des Hawks pendant un temps-mort, car en NBA amazing happens même pendant les time-outs, l’occasion, évidemment, de se (re-re-re) foutre de la gueule d’Ernie Johnson parce que les meilleures blagues sont parfois celles qu’on a déjà fait 100 fois. Le plat chaud est ensuite servi par cette grande gigue d’Alex Len, lequel nous réussit un exploit rarissime à savoir d’enchainer trois bloopers en une minute. Dunk de goret raté, poster dans les molaires et remise en jeu de mec bourré, félicitations vous êtes notre gagnant du jour. Et que serait un Shaqtin’ A Fool cette saison sans la présence de l’inénarrable Russell Westbrook, qui nous offre cette fois-ci une belle promotion pour les courses de caisses à savon mais sans les caisses.

Zeke Ménager, un mec, Alex Len et Russell Westbrook, voici donc les quatre candidats au trophée de la semaine. Et vous, vous votez pour qui la mif ?