James Harden pourrait faire ses débuts ce vendredi contre les Wolves : quinze jours plus tard, le tandem Jojo-Barbudo semble prêt à foutre le feu

Selon son coéquipier Joel Embiid, James Harden pourrait faire ses débuts officiels sous le maillot des Sixers ce vendredi 25 février face aux Minnesota Timberwolves. Enfin la première du duo Jojo-Barbudo ?

Le moment approche. Ce vendredi, James Harden pourrait participer à son premier match en tant que joueur des Philadelphia 76ers. Alors qu’on avait espéré le voir jouer contre Boston le 15 février, l’arrière pyromane avait finalement dû déclarer forfait, ratant par la même occasion le All-Star Game. Attendu après le break, le retour d’Harden restait entouré de mystère. Une énigme qui pourrait finalement être résolue puisque Joel Embiid a déclaré au micro de NBA on TNT que « le plan » était que son nouveau coéquipier joue face aux Minnesota Timberwolves ce vendredi.

Joel Embiid on James Harden making his #Sixers debut Friday to the @NBAonTNT crew. « That’s the plan. » — Jeff Kerr (@JeffKerrCBS) February 21, 2022



Si depuis son échange, El Barbudo n’a toujours pas joué avec sa nouvelle équipe, c’est parce qu’il est actuellement blessé aux ischio-jambiers depuis le 4 février. Pour rappel, pour ceux qui vivent dans une grotte, James Harden a été transféré des Brooklyn Nets à l’occasion de la Trade Deadline. Afin de récupérer le scoreur, Daryl Morey a envoyé en contrepartie : Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond et des picks de Draft. Les Sixers cherchaient à ajouter une seconde star à côté de Jojo Embiid, qui réalise une saison calibre MVP et qui porte à bout de bras la franchise, et ils ont réussi. Avec l’ajout d’un maître de l’attaque et futur Hall Of Famer, le front office de Philadelphie vient de réaffirmer ses ambitions de titre avec le duo James Harden-Joel Embiid au cœur du projet. Un tandem qu’on a hâte de voir en action, tant le potentiel est fou.

Si la Barbe n’a pas encore enfilé un maillot des Sixers, il a pourtant déjà marqué ses nouveaux coéquipiers. En un peu plus d’une semaine, Harden s’est déjà imposé comme un vrai leader du vestiaire, en témoigne la déclaration de Tyrese Maxey sur ESPN ce week-end :

« Je veux dire que c’est un ancien MVP, et je l’apprécie vraiment. J’ai l’impression de le connaître depuis longtemps. Je ne le connais que depuis quelques jours, mais je l’entends souvent me dire d’être moi-même, d’être agressif. Hier soir, pendant le match, je pense qu’il a senti que j’étais passif au début, et il m’a tiré sur le côté pendant un temps mort en me disant ‘sois toi-même’, et j’ai essayé de le faire, et cela nous a finalement aidés à gagner le match. »

Invité du podcast The Long Shot With Duncan Robinson, Georges Niang a également confié avoir été très impressionné par l’implication de l’arrière lors de ses premiers entraînements à Philadelphie :

« Il est vraiment à l’aise, et même sur une attaque à 5 contre 0, alors que personne n’aime faire ce genre d’exercice, il calcule les coupes et joue à la même vitesse qu’en match, il attaque aussi vite qu’il peut et envoie le ballon de l’autre côté… Évidemment, avec son ischio-jambier, il est mis à l’écart de certains trucs. Il y a eu une fois où nous faisions plusieurs 5 contre 0 et il sprintait d’un côté pendant que nous étions sur le terrain, se mettait en place avec nous sur le système, puis sprintait de nouveau de l’autre côté. Il est juste très assidu dans ce qu’il fait et cela vous fait réaliser que les gars comme lui, il y a une raison pour laquelle ils sont spéciaux. J’ai été très impressionné. »

Depuis son départ de Houston il y a an et demi, on n’avait plus entendu « James Harden » et « leader » dans la même phrase. Cela fait plus d’une semaine que le barbu est arrivé à Philadelphie et on attend qu’une seule chose, le voir jouer avec le sourire aux côtés de Joel Embiid. Ensemble, ils disposent d’une courte fenêtre de tir pour pouvoir choper leur premier titre, il va falloir ne pas se louper.

