James Harden assure qu’il voulait aller aux Sixers dès son départ de Houston : « Philly était mon premier choix »

James Harden aux Sixers, c’est enfin une réalité. On dit « enfin » car on a comme l’impression que c’était écrit quelque part depuis l’arrivée de Daryl Morey à Philadelphie fin 2020, quand le Barbu était en instance de départ à Houston. Justement, lors de sa conférence de presse d’intronisation ce mardi, Harden a assuré que Philly a toujours été sa première option, même avant Brooklyn.

Nous sommes en janvier 2021. À ce moment-là, tout le monde se doute qu’un transfert de James Harden est dans les tuyaux, lui qui n’a pas hésité à foutre le bordel chez les Rockets pour obtenir ce fameux trade. Par contre, le suspense reste entier concernant la prochaine destination du Barbu et deux franchises semblent au coude-à-coude : Brooklyn et Philadelphie. On se demande alors si les Nets vont former un énorme monstre à trois têtes avec Kevin Durant, Kyrie Irving et donc Harden, ou si Ramesse va rejoindre Joel Embiid aux Sixers en échange de Ben Simmons, déjà dans les rumeurs à l’époque. Ce dernier est d’ailleurs tellement dans les rumeurs que l’agent du Boomer informe son client qu’il peut faire ses valises et chercher un nouvel appart à Houston. Mais au final, le 14 janvier 2021, c’est bien à Brooklyn que les Rockets décident d’envoyer James Harden à travers un trade à quatre équipes, laissant ainsi les Sixers de Daryl Morey sur le bas-côté.

Plus d’un an plus tard et désormais à Philadelphie, Harden est revenu sur cet épisode lors de sa première conférence de presse sous ses nouvelles couleurs, en déclarant que Philly a toujours été l’option numéro un dans son cœur.

« Au début, [quand il était en instance de départ à Houston, ndlr.], Philly était mon premier choix. Mais ça ne s’est pas fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à la situation à Brooklyn, mais je savais depuis longtemps que Philly était le fit parfait. Évidemment, vous avez le meilleur big man de la Ligue avec Joel, et le coaching. À tous les niveaux, cela avait du sens et je suis heureux d’être ici. »

Mais du coup, pourquoi il ne s’est pas fait ce trade aux Sixers ?

« Je ne sais pas. Je n’avais pas l’option de choisir. J’aimerais que ça se passe comme ça. Les franchises doivent faire ce qu’il y a de mieux pour leur équipe, pour le présent et l’avenir. Au final ça n’a pas marché. J’ai dû aller à Brooklyn et on sait tous que ça aurait pu donner quelque chose de spécial, mais je suis là maintenant. »

Une déclaration qui ne s’aligne pas vraiment avec les infos de Shams Charania et Sam Amick de The Athletic, qui ont récemment sorti un papier revenant notamment sur ce trade de janvier 2021. D’après nos insiders, très respectés au passage, le proprio des Rockets Tillman Fertitta aurait demandé à Harden quelle était sa destination préférée entre Brooklyn et Philly, le Barbu optant finalement pour les Nets de KD et Kyrie. De plus, quand on se refait la première conférence de presse d’Harden après son arrivée à Brooklyn, voilà le genre de pépite qu’on peut retrouver : « Les Nets étaient tout en haut de ma liste mais il y avait d’autres équipes impliquées. Je veux donner du crédit aux Rockets qui ont travaillé avec moi pour que je puisse venir ici ». Bref, on peut émettre quelques doutes sur la validité des propos du Barbu ce mardi. Cependant, d’autres paramètres dépassant Harden ont probablement fait pencher la balance en faveur de Brooklyn au lieu de Philly, car on rappelle que Daryl Morey venait tout juste de quitter son poste de président des opérations basket de Houston. Après son départ des Rockets en octobre 2020, l’actuel boss des Sixers avait déclaré qu’il voulait faire un break, tout ça pour se retrouver dans la ville de l’amour fraternel à peine trois semaines plus tard. Vous imaginez bien que cela a eu du mal à passer du côté d’H-Town, et Tillman Fertitta est très bien le genre de mec capable de refuser un trade avec Philly juste par fierté mal placée…

On vous le répétera jamais assez, méfiez-vous des grandes déclarations d’intersaison ou lorsqu’un joueur débarque dans une nouvelle équipe comme ici. Vous en faites ce que vous voulez des déclas de James Harden, de notre côté on a un peu de mal à le croire sur parole…

