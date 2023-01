En déplacement à Salt Lake City, les Sixers ont eu toutes les peines du monde à se débarrasser d’une équipe du Jazz toujours aussi tenace dans son antre. Encore une fois, Philadelphie peut dire merci à son duo magique, Joel Embiid et James Harden.

Pour les stats détaillées de cette rencontre, merci de suivre le guide.

En voyant Lauri Markkanen squatter l’injury report au moment d’affronter les Sixers de Joel Embiid, on aurait pu se dire que Utah allait se retrouver en manque de cartouches. Ça serait faire offense au collectif monté cette saison par Will Hardy. Quand un garçon n’est pas là au Jazz, un autre prend le relai, ça a été le crédo toute l’année. Boucle d’or est absent ? D’autres prendront les responsabilités et ça donnera des bonnes surprises.

Walker Kessler ? Encore un match hyper solide du pivot rookie, qui a fait du bon boulot face à Embiid, finissant à 15 points, 12 rebonds, 2 contres et un parfait 7/7 au tir avec des actions décisives à la pelle. Du tout bon ce petit jeune, vraiment une belle pioche. On notera aussi la résurrection d’un Talen Horton-Tucker qui a fait bien plaisir en sortie de banc pour soutenir le bis boss du soir pour les locaux, a.k.a. Jordan Clarkson (38 points). L’arrière a encore pris chaud en fin de match et il n’était pas très loin de réussir son coup mais il est tombé sur un duo particulièrement talentueux en face.

James Harden and Joel Embiid each dropped 30+ to lead the Sixers to the W in Utah 💪 Harden: 31 PTS, 6 REB, 11 AST, 4 3PM

Embiid: 30 PTS, 7 REB pic.twitter.com/9uCdJLhyEA — NBA (@NBA) January 15, 2023

On commence avec le plus barbu des deux et évidemment on fait référence à James Harden. Intenable en fin de match, “Ramessse” est sans doute le grand bonhomme du jour. Il marque 18 de ses 31 points dans le money time, en ajoutant 11 passes et des actions décisives en fin de match et paf ça fait des chocapics une perf XXL pour le guard. À ses côtés, Joel Embiid (30 points) a lui aussi répond présent au bon moment. Dominant d’entrée de match, le pivot a eu plus de mal par la suite face à la défense du Jazz et Kessler notamment. Beaucoup plus effacé dans les dernières minutes, il se rattrape parfaitement en inscrivant le tir de la gagne et en trappant parfaitement Jordan Clarkson avec P.J. Tucker sur la dernière possession. Elle n’aura pas été facile à avoir celle-ci mais elle fait du bien avant un back-to-back chez les Lakers.

La défaite est cruelle pour le Jazz mais le talent de James Harden et Joel Embiid aura fait la différence en fin de match. Philadelphie se rapproche toujours plus des Bucks et du podium à l’Est.