Au top de sa forme, Damian Lillard (36 points, 10 passes) a conduit les siens à la victoire cette nuit contre Dallas. Une nouvelle perf XXL du meneur qui lui permet d’écrire une nouvelle page dans les bouquins d’histoire de la franchise. Le voilà deuxième meilleur passeur de l’histoire de Portland.

Double raison de faire la fête du côté de l’Oregon. D’une part la franchise a mis fin à sa série de cinq défaites en gagnant avec autorité face aux Mavs de Luka Doncic. D’autre part, le leader historique de Portland continue de grimper toujours plus haut dans la légende des Blazers. L’info était un peu passée sous les radars mais c’est officiel et confirmé par la franchise : grâce à ses 10 passes décisives de cette nuit, Damian Lillard a pu dépasser un certain Clyde Drexler (encore) dans la liste des meilleurs passeurs de l’histoire des Blazers. Il est désormais en deuxième position.

Devant lui, un autre spécialiste du caviar, qui a bien connu Clyde Drexler puisqu’il était son fournisseur attitré durant des années : Terry Porter. Le meneur passé par la NBA entre le milieu des 80’s et le début des années 2000 a encore un petit matelas d’avance sur Dame Dolla : exactement 380 passes pour être exact. En restant sur son rythme actuel et en essayant d’éviter les bobos, Lillard devrait pouvoir dépasser Porter en début de saison prochaine. Un accomplissement supplémentaire à ajouter à la longue liste du pyromane préféré du Moda Center.

Damian Lillard a encore monté d’un cran dans la liste All-Time des passeurs de Portland. Plus qu’un pour être en haut de la montagne et siéger comme meilleur marqueur et passeur de l’histoire des Blazers.

