Rudy Gobert et Donovan Mitchell se sont affrontés pour la première fois en NBA

Coéquipiers pendant cinq ans à Utah, Donovan Mitchell et Rudy Gobert se sont affrontés pour la première fois en NBA cette nuit. Un duel qui a tourné à l’avantage des Wolves, même si le pivot français est rapidement sorti sur blessure…

Acolytes et co-leaders du Jazz pendant cinq ans, Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont vécu bien des aventures ensemble du côté de Salt Lake City. Si la relation entre les deux hommes a connu des hauts et des bas, chacun a multiplié les prises de parole ces derniers mois pour désenfler les rumeurs de tension entre eux. Cette nuit, l’heure était aux retrouvailles sur le terrain (Spida avait manqué la première manche pour cause de blessure) et on a pu voir avant le coup d’envoi que la relation semblait toujours au beau fixe entre le pivot et l’arrière.

Rudy Gobert and Donovan Mitchell embrace before their first matchup 🤝 pic.twitter.com/abTBF4BvXx — Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2023

Un moment sympa entre les deux joueurs mais il y avait un match à jouer derrière et malheureusement il n’aura pas duré très longtemps pour notre Rudy Gobert national, qui a rejoint le vestiaire avant même la mi-temps. Touché à l’aine, l’intérieur tricolore n’aura disputé que 13 minutes face à son ancien camarade, pour 6 points et 4 rebonds. Pas de quoi perturber les Wolves pour autant, qui ont longtemps couru après le score avant de finir fort dans le money time pour retourner Cleveland. Anthony Edwards a mené les siens vers le succès avec 26 points, 7 passes et 6 rebonds, bien assisté par les joueurs du banc : Jaylen Nowell a répondu présent alors que la paire Naz Reid – Luka Garza a bien step up au poste 5 pour faire oublier Rudy Gobert.

Côté Cavs, on pourra regretter cette fin de match bien mal maitrisée alors que la victoire était tout à fait prenable. L’autre acteur de la soirée, Donovan Mitchell, était bien, bien, bien loin de ses standards de saison (14 points à 5/16 au tir et 2/9 de loin…). On a aussi cette impression que J.B. Bickerstaff tâtonne toujours autant sur le choix de ses rotations, en particulier sur l’aile. Cleveland tentera de se relancer ce lundi face aux Pelicans, à l’occasion du Martin Luther King Day.