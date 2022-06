Après Kyrie Irving et Russell Westbrook en début de semaine, on attendait encore la décision officielle de James Harden par rapport à sa player option, la deadline étant prévue pour ce mercredi 29 juin. Elle vient de tomber. Et contrairement à ce qu’on pouvait attendre initialement, la Barbe de Philadelphie a choisi de la décliner. Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ?

La news vient d’être balancée par Shams Charania de The Athletic sur l’oiseau bleu. James Harden a donc décidé de dire non à sa player option à 47,4 millions de dollars, devenant théoriquement agent libre mais ouvrant surtout la porte à un nouveau contrat avec les Sixers avec un salaire annuel plus faible. En déclinant sa PO, le Barbu ne fera pas partie des joueurs les mieux payés de la Grande Ligue en 2022-23, mais on se dirige vers une prolongation sur plusieurs années. Et cela arrange les Sixers de Daryl Morey, en particulier sur le court terme, puisque cela leur offre une marge de manœuvre plus élevée pour la Free Agency à venir. On y reviendra un peu plus tard mais en attendant de regarder de plus près les options qui s’ouvrent désormais à Philadelphie, on tient à signaler que Ramesse semble avoir pris conscience qu’il ne fait désormais plus partie de la catégorie des max players en NBA. On parle d’un All-Star sur la pente descendante (22 points, 7 rebonds, 10,3 passes et 4,4 turnovers de moyenne entre Brooklyn et Philly, 41% au tir dont 33% à 3-points), qui a quitté la scène par la plus petite des portes il y a quelques semaines avec sa prestation catastrophique du Game 6 contre le Heat en demi-finale de Conférence Est. Est-ce qu’il peut revenir en forme l’an prochain pour véritablement fermer des bouches ? On peut avoir quelques doutes mais ce qui est certain, c’est qu’il ne vaut plus les 47 millions qu’il aurait pu récolter sur la saison 2022-23 avec sa player option.

Philadelphia 76ers star James Harden is declining his $47.4 million player option for the 2022-23 season and intends to return on a contract in free agency that gives the team financial flexibility to bolster the roster, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2022

Une fois le nouveau deal signé, Harden et les Sixers vont continuer l’aventure ensemble pour tenter d’aller chercher un titre NBA lors du prime de Joel Embiid, et ainsi prouver que ce trade réalisé contre Ben Simmons en février 2022 était la meilleure chose à faire. Maintenant, si on dézoome un peu et qu’on sort du cas Harden, on peut se demander ce que nous réservent les Sixers lors des jours à venir avec le début de la Free Agency, eux qui ont récemment échangé Danny Green et leur 23e choix de Draft 2022 contre De’Anthony Melton des Grizzlies. On le sait, Philly est à fond sur P.J. Tucker et serait prêt à lui offrir un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans pour ajouter un peu d’ADN de champion dans le roster. Avec Harden qui décline sa player option à 47 millions de dollars pour prendre prochainement un nouveau deal avec un salaire à l’année moins élevé, Daryl Morey est désormais en capacité d’offrir un tel contrat à Tucker à travers la mid-level exception à 10 millions par an. Et non seulement Daryl possède la mid-level exception sous la main, mais aussi la bi-annual exception (4 millions) comme nous l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN. Au final, le message envoyé par Harden est très clair : « je suis prêt à laisser des dollars sur la table pour donner plus de flexibilité à mon équipe afin de construire le meilleur roster possible autour de moi, Embiid et Tyrese Maxey ».

Vous l’avez compris, Ramesse n’a toujours pas de bague de champion au doigt et veut ainsi maximiser ses chances avec Philly, ce qui passe aujourd’hui par des sacrifices financiers. Selon Shams, Harden serait même revenu à l’entraînement bien plus tôt qu’habituellement durant cette intersaison 2022. Scary Hours ?

Source texte : The Athletic / ESPN

The opt-out could go a long way in reshaping the Sixers’ bench, including that full mid-level exception, $4.1M bi-annual exception and sign-and-trades. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022