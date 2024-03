Pour la première fois depuis son transfert des Sixers aux Clippers en novembre dernier, James Harden va retrouver le public de Philadelphie ce mercredi soir. Le Barbu ne sait pas trop à quoi s’attendre, et pour être honnête il s’en fout un peu.

Il s’en fout, parce qu’il y a d’autres choses qui le tracassent en ce moment.

“On a des problèmes plus importants que ça. On a des problèmes plus importants que moi qui m’inquiète par rapport à mon retour à Philadelphie, vous comprenez ?”

James Harden fait évidemment référence aux galères actuelles de ses Clippers : 6 défaites en 9 matchs pour Los Angeles, une quatrième place à l’Ouest qui ne tient plus qu’à un fil, une défense à la rue, et une équipe en cruel manque d’identité à trois semaines des Playoffs. Donc oui, clairement, il y a des “problèmes plus importants” que les potentiels sifflets que les fans des Sixers peuvent lui envoyer.

Mais si vous connaissez un peu les supporters de Philadelphie, Harden risque quand même de vivre une soirée pas très agréable.

James Harden looks to fix ‘The System.’ Philadelphia return is his next chance ⤵️https://t.co/4xpkfbZj7h

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) March 27, 2024

La fanbase de Philly – aussi passionnée qu’exigeante – peut en effet se montrer très bruyante. On parle d’une fanbase qui a sifflé… le Père Noël à la mi-temps d’un match des Eagles (foot américain) en décembre 1968, avant de lui balancer des boules de neige car frustrée par la mauvaise saison de son équipe.

James Harden a un peu le look du Père Noël, et y’a moyen qu’il reçoive un traitement similaire (sans les boules de neige).

Le Barbu des Clippers est arrivé en février 2022 à Philadelphie avec l’intention d’y finir sa carrière et surtout d’apporter un titre aux Sixers avec Joel Embiid. Son transfert a apporté espoir et ambition après l’épisode Ben Simmons. Au final ? Harden n’est resté qu’une saison et demie à Philly, avec deux sorties sans gloire en Playoffs, avant de demander son trade à l’intersaison 2023. Un bilan bien insuffisant pour gagner le respect des fans des Sixers.

Si James Harden avait l’intention de signer un contrat à long terme avec Philadelphie et que son départ est lié avant tout à un conflit ouvert avec le boss de la franchise Daryl Morey, cela n’empêchera probablement pas les supporters de Philly de le siffler. D’autant plus que la frustration règne aujourd’hui dans la ville de l’amour fraternel, les Sixers enchaînant les défaites depuis la blessure de Joel Embiid.

James Harden’s first game against the Sixers honestly wasn’t particularly spicy until he skipped out on his postgame media session.

“I didn’t really hear no, ‘Ah, we playing them. We playing HIM.’”

Will Wednesday in Philly be different?https://t.co/K46r9P2gn7

— Gina Mizell (@ginamizell) March 25, 2024

Après leur récent affrontement à Los Angeles, James Harden et les Sixers ont tous confirmé qu’ils étaient passés à autre chose. On verra cette nuit – à 0h30 – si les fans de Philadelphie ont aussi tourné la page.

Y’a des chances que non.

__________

Source texte : The Athletic