Donovan Mitchell de retour vendredi face aux Sixers ?

Absent depuis mi-mars, Donovan Mitchell est tout proche d’un retour. Cela tombe bien pour les Cavaliers, en grosse galère sans Spida ces derniers temps.

La bonne nouvelle a été balancée par Shams Charania de The Athletic. Selon l’insider, Donovan Mitchell vise un retour ce vendredi pour le match entre les Cavaliers et les Sixers à Cleveland.

Pour rappel, l’arrière All-Star n’a pas joué depuis le 16 mars à cause de ses bobos au genou et au nez.

Cavaliers All-Star Donovan Mitchell is targeting a return to action as soon as Friday's home game vs. the 76ers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Mitchell has been sidelined since March 16 due to knee issue and nasal fracture. Now on cusp of return. pic.twitter.com/3phFB5k0sP

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 27, 2024

Donovan Mitchell n’a joué que deux des 14 derniers matchs de Cleveland. Le bilan des Cavs en son absence ? Cinq victoires pour sept défaites. Dur dur ! Si les Cavaliers ont aussi été pénalisés par l’absence du sniper Max Strus et de l’intérieur Evan Mobley (tout juste de retour), les pépins physiques de Spida ont fait très mal à une équipe de Cleveland qui cartonnait en début d’année 2024. Les perfs médiocres de Darius Garland n’ont pas aidé non plus, lui qui n’a pas réussi à combler l’absence de Mitchell.

Avec le retour de Donovan, les Cavaliers (44 victoires – 28 défaites) auront comme objectif de conserver leur place sur le podium de l’Est, eux qui voient New York (43-28) et même Orlando (42-29) revenir très fort. C’est un objectif particulièrement important car cela leur permettrait d’éviter Boston dans un potentiel deuxième tour de Playoffs…

Source texte : The Athletic