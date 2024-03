Les Cavaliers l’ont annoncé dans un communiqué : Donovan Mitchell sera réévalué dans une semaine après la fracture nasale qu’il s’est faite lors de la défaite à Houston samedi dernier. Voilà qui tombe mal pour des Cavaliers qui ne sont pas sur une excellente dynamique.

Après avoir raté le match à Indiana lundi, les Cavaliers ont procédé à une intervention médicale au niveau du nez de Donovan Mitchell, histoire de réaligner ce qui avait été déplacé lors d’un contact avec le coude de son coéquipier Tristan Thompson sur un rebond. Au moins une semaine d’absence supplémentaire pour Donovan, donc.

Great to have T-Time back… even tho he broke my mf nose😂 @RealTristan13

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) March 19, 2024



Un coup dur pour l’arrière qui était déjà gêné par une blessure au genou.

Donovan Mitchell ne peut déjà plus prétendre aux récompenses de fin de saison à cause de sa quantité de matchs manqués. Il en a raté 19 cette année et était absent de la feuille de match lors de huit des dix derniers matchs. Ça n’arrange certainement pas les Cavs qui doivent batailler avec les Knicks et le Magic pour une place sur le podium de l’Est. Aussi privés d’Evan Mobley et Max Strus, les Cavs ont perdu cinq matchs sur les neuf derniers, c’est trop quand on veut finir la saison sur une bonne note en tant que contender.

pic.twitter.com/pOa1c6LDuh

— Cleveland Cavaliers (@cavs) March 19, 2024

Encore au moins quatre matchs sans Donovan Mitchell pour Cleveland. Avec ces nombreuses absences, il va falloir être très sérieux côté Cavaliers pour ne pas chuter dans la Conférence Est en attendant que l’infirmerie se vide.

Source texte : Cavaliers