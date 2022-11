Donovan Mitchell est un homme comme un autre, il a besoin de se divertir. Et comme nous, il aime sortir son ordinateur pour regarder des vidéos de basket. Mais lui, il ne va pas chercher des highlights ou des Top 10, non, il regarde ses coéquipiers pour progresser plus vite. Notamment la connexion entre Darius Garland et le duo Evan Mobley – Jarrett Allen.

Donovan Mitchell qui débarque à Cleveland, c’était le gros transfert de l’été. Et on peut dire que ça a fonctionné pour tout le monde. La petite mygale joue pour l’instant le meilleur basket de sa carrière avec des moyennes de 31,1 points par match, 4,4 rebonds et 7 assists. L’absence de Darius Garland a gonflé ses stats ? Peut-être, mais il reste le leader incontestable du début de saison des Cavs.

De retour de blessure, Darius Garland a rejoint hier soir Dono Mitchell sur le backcourt de Cleveland. Que pense-t-on de leur association ? Un peu tôt pour s’enflammer, mais on a eu un début de réponse avec cette immense victoire pour la réception des Celtics. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Mitchell fait tout pour ne pas perturber l’équilibre d’un effectif déjà installé, allant jusqu’à observer sur son temps libre la manière dont Darius Garland joue avec ses deux intérieurs, Jarrett Allen et Evan Mobley.

« J’ai des vidéos sur mon ordinateur portable, du jeu de passe de Darius pour Jarrett et Evan, pour comprendre et répéter ce qu’il fait, comment il les trouve. Ils ont une vraie connexion. Ça vient avec le temps, et il m’en faudra : je n’ai jamais vraiment joué avec des big men aussi dynamiques et talentueux offensivement. » – Donovan Mitchell, en conférence d’après-match.

Donovan Mitchell est là pour gagner et s’en donne les moyens. Son objectif est de comprendre comment ses coéquipiers jouent entre eux, bougent, se trouvent. Très important quand on débarque dans une franchise qui se connait, dont la base est restée la même après une excellente saison, terminée aux portes des Playoffs. Les Cavaliers sont aujourd’hui 2e à l’Est avec une seule défaite pour six victoires consécutives. Fini le bourbier du nom d’Utah Jazz, fini le marasme amené par les échecs successifs en postseason, et pour l’instant, finies les critiques sur son manque d’implication. Terminée aussi son association avec Rudy Gobert, qui pourrait mal recevoir la dernière phrase de sa déclaration. Bon, pas sûr qu’il ait voulu faire référence à son coéquipier mais si c’est le cas, le début de saison semble donner raison à Donovan Mitchell. Jusqu’ici, le grand vainqueur de ce trade, c’est bien lui.