Transféré des Sixers aux Clippers il y a un mois, James Harden est revenu sur son divorce avec le manager de Philadelphie Daryl Morey. Spoiler alert : le Barbu a toujours beaucoup de rancune envers celui qui lui aurait promis un contrat max avant de se raviser.

Pendant une bonne décennie, James Harden et Daryl Morey semblaient inséparables. Le premier a été recruté par le second à Houston en 2012 et les deux ont tout tenté pour amener les Rockets le plus haut possible. Le départ de Morey fin 2020 a ensuite provoqué le départ du Barbu début 2021, et le duo a fini par se retrouver à Philadelphie en février 2022. Bref, c’était comme si l’un ne pouvait pas vivre sans l’autre.

Et puis à l’été 2023, ce beau mariage s’est transformé en divorce.

Ne recevant pas la grosse prolongation de contrat qu’il attendait après les sacrifices financiers réalisés l’année précédente (pour permettre le recrutement de P.J. Tucker, De’Anthony Melton et Danuel House), James Harden a pris sa player option à 35,6 millions de dollars (sur la saison 2023-24) avant de demander un transfert dans la foulée. Mais surtout, le Barbu n’a pas hésité à traiter Daryl Morey de “menteur” en public. Aujourd’hui, dans les colonnes de The Athletic, Harden assure que Morey lui avait promis un contrat max pour prolonger à Philadelphie.

James Harden says Daryl Morey promised him a max contract

(Via https://t.co/G5ARIYEkxy) pic.twitter.com/c681XHgDR9

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 4, 2023

La NBA avait ouvert une enquête il y a quelques mois autour des propos d’Harden, pour vérifier s’il n’y avait pas eu d’accord illégal entre le joueur et la franchise sur un nouveau contrat. Ramesse s’est expliqué en disant que ses accusations sur Morey n’étaient pas liées à une potentielle prolongation, mais à un engagement non respecté de la part de Daryl qui aurait promis à Harden de le transférer “dans les dix jours” une fois sa player option activée (on rappelle que le dossier a duré des mois). Visiblement, ça va donc plus loin que ça.

“Avant le début des Playoffs la saison dernière, Daryl a discuté avec mes agents concernant un contrat max. […] Une semaine ou deux après avoir perdu en Playoffs, l’objectif était de voir comment améliorer l’équipe. C’est ce qu’on a fait pendant plus de dix ans (avec Morey). Et puis d’un coup, il n’y a plus eu la moindre communication (de sa part). Et à ce moment-là, j’ai compris.” – James Harden

Les Sixers de Daryl Morey assurent de leur côté qu’aucun contrat max n’a été promis à Harden, et qu’ils ont arrêté de discuter avec lui parce qu’ils étaient dans le viseur de la NBA pour une affaire de tampering sur le recrutement de P.J. Tucker et Danuel House à l’été 2022.

Peu importe la version que vous préférez croire, la situation s’est rapidement détériorée entre James Harden et Daryl Morey, jusqu’à ce transfert aux Clippers début novembre qui a mis fin à cette longue saga. Mais la rancune d’Harden envers Daryl est – quant à elle – toujours très présente.

“Cela m’a vraiment surpris. C’était comme un mariage. Mais au lieu d’avoir une vraie discussion avec moi concernant la Free Agency, il (Morey) m’a ignoré. C’est là que j’ai compris qu’il ne me respectait pas tant que ça. Et je n’ai pas besoin de ce genre de personne. Il y a eu trop d’argent, trop de respect perdus, et trop de loyauté de mon côté pour faire machine arrière avec Morey. Il n’y a plus rien à dire.” – James Harden

__________

Source texte : The Athletic