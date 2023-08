Si l’actualité sur le terrain sera bientôt rythmée par la Coupe du Monde, celle des gossips est – comme souvent ? – entretenue par James Harden. Et si le Barbu s’est laissé aller à quelques invectives récemment, la NBA a décidé de fourrer son nez dans cette histoire pour tenter d’y voir un peu plus clair.

Daryl Morey est un menteur et je ne jouerai plus jamais pour ce type. Voilà en gros ce que James Harden pense de son boss, car on peut dire ce qu’on veut mais jusqu’à preuve du contraire Daryl Morey est toujours le tronpa à Philly. De Houston à la Pennsylvanie les deux hommes se sont suivis, se connaissent par coeur, mais il semblerait bien que la ligne ait été coupée entre les deux, quelque part entre les promesses d’une part et les actes de l’autre, ce que semble en tout cas reprocher Ramesse à son GM.

James Harden avait pris sa player option en juin afin de tester le marché, des tractations avec les Clippers étaient semblent-ils nées jusqu’à ce que Daryl Morey déclare publiquement que les discussions n’avaient plus lieu d’être car les Sixers souhaitaient conserver le joueuer. La suite vous la connaissez, Daryl traité de menteur tah Rap Contenders et tutti cuanti…

Résultat des courses ? La NBA n’aime pas bien ce genre de pub et a donc convoqué ses plus fins limiers afin de faire la lumière sur cette affaire. Qui a menti ? Qui n’a pas respecté son engagement ? Marvin découvrira-t-il le secret de Silviana ? On reste évidemment connecté pour connaitre le fin mot de l’histoire, et si l’on arrive un jour à le savoir, préparez-vous à une sombre histoire de thunes, on vous aura prévenu.