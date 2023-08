Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Minnesota Timberwolves !

Après une Chapitre 1 version Gobert “assez bien” réussi (défaite au premier tour face aux Nuggets), Minny repart au combat en espérant pouvoir compter sur tout le monde sans trop de blessures. Le Big Three Gobert / Edwards / Towns est en place, le supporting cast semble capable de passer un cap, et on attend les Wolves dans le Top 6 de l’Ouest avec un peu de progression dans le jeu, avec un ANT qui devra assumer son rôle de leader de la franchise. Le calendrier ? Jetons-y un œil, on est là pour ça.

# Plus long road-trip : 6 matchs entre le 7 et le 18 mars, un road-trip lors duquel les Loups voyageront entre Indianapolis, Cleveland, Los Angeles (Clippers et Lakers) et Salt Lake City (deux matchs).

# Plus longue session maison : 7 matchs en sortie de All-Star Weekend, entre le 23 février et le 4 mars. les Wolves recevront les Bucks, les Nets, les Spurs, les Grizzlies, les Kings, les Spurs et les Blazers.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 10 seulement, ça fait quand même pas beaucoup d’occasions pour voir Rudy Gobert envoyer des gros step-back threes.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13, soit 13 soirées lors desquelles Rudy Gobert va pouvoir envoyer de gros step-back threes.

# Matchs à horaires français pour les Wolves : 4 seulement, ça fait quand même pas beaucoup d’occasions pour voir Rudy Gobert envoyer des gros step-back threes.

# Quelques affiches à retenir : Rudy Gobert affrontera Victor Wembanyama et les Spurs les 10 novembre, 27 janvier et 27 février, Jimmy Butler débarquera le 27 octobre en ville pour botter le cul de KAT. Pas de Christmas Day pour Minny, pas de MLK Day non plus, mais des matchs à Washington, Minnesota et San Antonio pour la NBA Rivals Week, alors que le In-Season Tournament verra les loupiots affronter les Warriors, les Kings, le Thunder et les Spurs.

