Les Wolves ne sont pas passés loin de créer l’exploit face aux Grizzlies lors du premier tour des Playoffs mais ils ont été plombés par leur tendance à accumuler les déchets au mauvais moment. Et celui qui symbolise peut-être le mieux cela aujourd’hui, c’est le meneur D’Angelo Russell, auteur d’un Game 6 bien dégueu à l’image de sa série.

Nous sommes dans le quatrième quart-temps de la sixième rencontre entre les Wolves et les Grizzlies. Il reste un peu moins de huit minutes à jouer et D’Angelo Russell rentre en jeu pour prendre la place de Jordan McLaughlin, excellent en sortie de banc la nuit dernière. Le score à ce moment-là ? 92-89 pour les Loups. La suite, elle pique pour DLo. Une minute après son entrée, il perd un premier ballon sur une pénétration face à Tyus Jones. Trois possessions plus tard, D’Angelo tente une passe hyper compliquée vers Karl-Anthony Towns, passe interceptée par Desmond Bane. Les Grizzlies reviennent à égalité sur un 3-points et le coach Chris Finch ressort immédiatement DLo. Mais le momentum est définitivement en faveur de Memphis, qui va finir le travail ensuite.

Cette double séquence risque de trotter longtemps dans la tête de Russell cet été. L’ensemble de sa série même, DLo passant franchement au travers en proposant des stats très faiblardes de 12 points et 6,7 passes à 33,3% de réussite au tir (38,7% du parking) et 75% aux lancers-francs. Pour un mec payé plus de 31 millions de dollars la saison, faut bien avouer que c’est assez dramatique. La seule vraie « performance » de sa part qu’on peut souligner, c’est celle du Game 3 (22 points, 5 rebonds, 8 passes) et même là il a complètement coulé avec ses copains (0 point dans le dernier quart perdu 37-12) alors qu’il est censé savoir stopper l’hémorragie du haut de ses 26 ans. DLo n’avait pas de la glace dans les veines sur ce premier tour des Playoffs 2022, il était plutôt congelé. Et si les Wolves ont perdu cette confrontation sur de nombreux aspects, peut-être qu’ils auraient pu créer l’upset avec un DLo évoluant au moins à son niveau de saison régulière (18 points, 7 passes cette année), saison durant laquelle Russell a quand même contribué au bilan positif des Loups.

D’Angelo Russell sur sa série face aux Grizzlies (6 matchs) : 12 points

6,7 passes

1,5 interception

2,8 ballons perdus

33% au tir

38% à trois points

49% aux lancers — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2022

Le pire étant évidemment D'Angelo Russell qui est resté bien planqué derrière sa softitude dans ce game 6, comme depuis le début de la série. Un match aussi faiblard dans un moment aussi important pour son équipe… D-Lo va devoir se remettre en question après ce 1er tour. — Alex TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) April 30, 2022

Est-ce que la dernière image de D’Angelo Russell sous la tunique des Wolves sera celle où il regarde la fin du Game 6 depuis le banc ? Est-ce que le dernier match de DLo avec Minnesota sera celui dans lequel il a plombé son équipe alors que son remplaçant faisait absolument tout ce qu’il fallait ? Est-ce que son trio avec les piliers de la franchise Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards est sur le point de disparaître ? On peut légitimement se poser ce genre de questions aujourd’hui après le fiasco de ce premier tour, et surtout la situation contractuelle de D’Angelo. Pour rappel, Russell est éligible à une extension de contrat cet été et sera agent libre après la saison 2022-23, la dernière de son deal actuel. Spoiler, les Wolves ne vont clairement pas se précipiter pour tenter de le prolonger, à moins que DLo accepte une réduction de salaire assez drastique. Au contraire, faut plutôt s’attendre à des rumeurs de trade du côté de Minnesota dans les mois à venir ou lors de la première partie de la saison 2022-23. D’Angelo Russell connaît plutôt bien ça puisqu’il n’a jamais vraiment réussi à trouver dans sa carrière la stabilité qu’un joueur NBA recherche. Ses débuts aux Lakers ? Très compliqués, à tel point que Magic Johnson l’a dégagé après seulement deux ans alors qu’on parle du numéro 2 de la Draft 2015. Chez les Nets ? Une belle résurrection mais qui n’a pas duré, Kyrie Irving et Kevin Durant prenant sa place à Brooklyn en 2019. Aux Warriors ensuite ? Une demi-saison seulement et puis s’en va, DLo étant transféré aux Wolves en février 2020 contre Andrew Wiggins et un premier tour de draft dans ce qui reste comme le « meilleur trade que les Dubs ont pu faire » selon leur proprio. Nous sommes désormais en 2022, et qui sait de quoi l’avenir sera fait pour D’Angelo Russell. Ce qu’on sait par contre, c’est qu’il n’aurait pas pu finir sa saison d’une pire manière.

« Je n’aime pas trop parler de ça. Souvent, cela revient vous hanter. Je ne pouvais rien faire de plus pour montrer ma valeur [lol, ndlr.], ou le contrat que je recherche ou ce genre de choses. Je préfère ne pas me divertir avec ça pour l’instant. » – D’Angelo Russell, concernant une potentielle prolongation aux Wolves

Avec l’ascension d’Anthony Edwards et les galères de D’Angelo Russell au pire moment, ce dernier n’est clairement pas en odeur de sainteté chez les Wolves. On connaît son amitié avec Karl-Anthony Towns mais on imagine que les dirigeants de Minnesota se posent pas mal de questions concernant leur meneur. Vont-ils continuer à croire en lui en espérant que le trio KAT-Ant-DLo grandisse suffisamment ensemble pour faire de Minny une équipe dangereuse à l’Ouest ? Ou décideront-ils à un moment donné de retirer Russell de l’équation ?

Source déclaration : interview de fin de saison (Minnesota Timberwolves)