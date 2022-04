Dans le dur pendant une grande partie de la saison, les Pelicans ont réussi à sortir la tête de l’eau jusqu’à se qualifier en Playoffs et forcer un Game 6 face aux Suns. La jeune star Zion Williamson était sur le banc pour voir les exploits de ses copains en fin de saison et visiblement, cela l’a bien hypé par rapport à l’avenir de sa franchise.

Si Zion Williamson n’a joué que 85 matchs au total depuis son arrivée en NBA, il arrive déjà à la fin de sa troisième saison chez les grands. Et qui dit fin de troisième saison dit potentielle extension de contrat à venir cet été. Dans le cas de Zion, cette extension a pas mal fait parler ces derniers mois en marge de la situation du bonhomme. Petit rappel, le numéro 1 de la Draft 2019 n’a pas joué le moindre match cette année à cause de sa blessure au pied. Une absence prolongée qui a remis sur le devant de la scène les questions entourant son poids de forme et qui a nourri dans le même temps les spéculations concernant la volonté de Zion de véritablement jouer à la Nouvelle-Orléans. Oui, des rumeurs concernant d’éventuelles frictions entre le camp du joueur et les dirigeants de NOLA, il y en a eu un certain nombre (notamment sur la gestion de sa blessure), de quoi s’interroger sur l’avenir de Williamson en Louisiane. Et si Zion provoquait un tremblement de terre en refusant de signer sa rookie extension pour arriver plus vite sur le marché de la Free Agency ? Au vu de son historique de blessures, c’est un scénario qu’on a quand même du mal à imaginer et on peut même se demander si les Pelicans ont intérêt à lui offrir un pactole de 181 millions sur cinq ans, eux qui vont probablement tenter de mettre en place quelques protections contractuelles pour se backer un minimum. En tout cas, le principal intéressé a sans surprise été interrogé en fin de semaine concernant ses intentions à lui et la réponse fut sans appel (via The Athletic).

« Bien sûr. Je veux la signer le plus vite possible. »

Voilà qui est dit. Tiens, on a comme l’impression que l’ami Zion a été hypé par ce qu’il a vu lors des Playoffs 2022. Arrachant leur place en Playoffs en battant les Spurs puis les Clippers au play-in tournament, les Pelicans ont ensuite été l’une nos équipes « chouchou » au premier tour de la postseason. Sous l’impulsion des exploits de Brandon Ingram, C.J. McCollum et Jonas Valanciunas, mais aussi portés par les jeunots Herb Jones, Jaxson Hayes et Trey Murphy III, ainsi que la ruse de Jose Alvarado et la contribution très précieuse de Larry Nance Jr., ils ont posé pas mal de problèmes à une équipe de Phoenix certes privée temporairement de Devin Booker mais qui possède quand même le meilleur bilan NBA cette année. Alors même s’il y a eu défaite en six matchs au final, y’a de quoi avoir beaucoup d’espoir pour l’avenir des hommes de Willie Green, et Zion Williamson semble peut-être plus que jamais vouloir faire partie du projet.

« Le fait d’être autour des gars, d’être au Smoothie King [Center], de voir cette ambiance de Playoffs, et le vestiaire. On a un vestiaire vraiment spécial. Mes deux premières années, on avait un bon vestiaire. Mais cette année, et c’est peut-être lié aux Playoffs, il était encore plus soudé. Pour être honnête, ça craint de regarder depuis la touche. Je veux juste être sur le terrain. J’ai pu voir le potentiel. On a beaucoup de belles pièces. Je suis excité d’aller à nouveau sur le terrain avec ces gars. »

Celui qui a toujours déclaré publiquement sa volonté de rester malgré les rumeurs qui l’entouraient semble clairement hypé pour la suite. Et nous aussi par la même occasion. Parce que si on retrouve le Zion Williamson qu’on a pu voir lorsqu’il était sur le terrain (25,7 points et 7 rebonds de moyenne en carrière à 60,4% au tir, une sélection All-Star), et qu’il vient donc s’ajouter au groupe ultra kiffant qui a caractérisé cette fin de saison, les Pelicans pourraient vite devenir une équipe qui pèse beaucoup plus dans la Conférence Ouest. Talent, jeunesse, des vétérans précieux, un pur coach… y’a tout ce qu’il faut pour que les Pels s’envolent enfin après des années de frustration.

Le groupe actuel des Pelicans a montré qu’il pouvait faire des choses très intéressantes. Le groupe actuel des Pelicans avec un Zion en forme physiquement et qui reste en bonne santé ? Il peut monter haut, très très haut. On verra si les propos de Williamson sont confirmés par cette fameuse signature cet été mais il y a clairement quelque chose qui se passe à NOLA en ce moment, et on peut comprendre n’importe qui voulant en faire partie.

