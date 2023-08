Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Philadelphia Sixers !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk !

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2023-24 ! ⭐️

Année olympique… couverture mythique ! 🇫🇷

🏀 365 jours

🏀 200 anecdotes

🏀 50 quiz

🏀 1 giga cahier de vacances

Écoles, collèges et lycées : on sera là pour la rentrée ! 🥰

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT ! ❤️

➡️ https://t.co/NiDIQXo3jc pic.twitter.com/DEogFPGUqh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2023

La saison passée s’est achevée prématurément en demi-finales de conférence pour les Sixers, et rien ne dit que le chantier qui attend les coéquipiers de Joel Embiid sera plus reposant. Doc Rivers n’est plus là, ça c’est un plutôt bon point, mais James Harden a fait part publiquement de ses envies de départ et surtout de ne plus jamais avoir à traiter avec Daryl Morey. Bien malin qui saurait prédire la tronche de l’effectif de la franchise de Philadelphie l’an prochain. Quoi qu’il en soit, il faudra composer avec le calendrier que nous allons détailler ci-dessous.

# Plus long road-trip : 5 matchs sur la route entre fin janvier et début février. Du 26 janvier au 2 février, ce sont les Pacers, les Nuggets, les Blazers, les Warriors et le Jazz qui recevront James Harden Joel Embiid et ses potes

# Plus longue session maison : 5 matchs de suite à la maison, dès le début de la saison régulière. Les Sixers commencent par deux matchs à l’extérieur à Milwaukee et à Toronto, puis ils recevront les Blazers, encore les Raptors, les Suns, les Wizards et les Celtics entre le 30 octobre et le 9 novembre.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 29, c’est ça d’avoir le MVP en titre dans ses rangs.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14, va falloir du cardio.

# Matchs à horaires français pour les Sixers : 10, on va se mettre bien

# Quelques affiches à retenir : seront scrutées de près les oppositions avec Nikola Jokic. Il y en aura deux à 10 jours d’intervalle, la première le 17 janvier dans la ville de l’amour fraternel, la deuxième le 27 janvier dans le cadre de la Rivals Week à Denver cette fois-ci. Les Sixers ouvriront également le bal du MLK Day à 19h (heure française) face aux Rockets, et ce serait encore plus drôle que James Harden y ait fait son retour. Mais où que le barbu aille, il faudra également surveiller les matchs de sa potentielle future équipe.

we asked A.I. to generate our 2023-24 schedule: @Ticketmaster | https://t.co/sYDbRNdqkN pic.twitter.com/aXJwTyfRiB

— Philadelphia 76ers (@sixers) August 17, 2023

the full slate. @Toyota | @Ticketmaster 🎟️: https://t.co/pcSvvdRJNu pic.twitter.com/dXaMjIjMrI

— Philadelphia 76ers (@sixers) August 17, 2023

pic.twitter.com/bBIk8VzlCr

— Philadelphia 76ers (@sixers) August 17, 2023