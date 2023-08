Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Denver Nuggets !

Objectif back-to-back ! Après deux saisons ponctuées par des trophées de MVP pour le génie Nikola Jokic, ce dernier a troqué la statuette pour une autre encore plus significative en juin dernier : celle de MVP des Finales. Oui, les Nuggets sont champions en titre, Jamal Murray a été un lieutenant all-time et Aaron Gordon le role player préféré de ton role player préféré, entre autres. Depuis Jeff Green et Bruce Brown sont partis mais ce groupe avance avec l’assurance d’un champion mais attention, la cible dans leur dos est énorme !

# Plus long road-trip : 5 matchs en novembre et 5 autres en janvier.

# Plus longue session maison : 5 matchs entre le 25 mars et le 2 avril. Les Grizzlies, les Wolves, les Suns, les Cavs et les Spurs se succèderont ainsi dans la cuisine de Nikola Jokic.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 30, le minimum pour un champion NBA en titre

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13

# Matchs à horaires français pour les Nuggets : 7, milieu de tableau

# Quelques affiches à retenir : tradition oblige, les Nuggets ouvriront le bal de la saison régulière et affronteront les Lakers lors de l’opening night. Ils récupèreront leur bague à cette occasion, alors que Jeff Green devra pour sa part attendre le 29 novembre et la venue des Rockets, et que Bruce Brown se fera bijouter le 14 janvier à l’occasion du passage des Pacers dans le Colorado. Les deux revanches de la dernière Finale NBA face au Heat sont prévues le 29 février et le 13 mars, chocs entre Nikola Jokic et Joel Embiid les 16 et 27 janvier, alors que le pivot serbe tentera de faire déprimer Victor Wembanyama le 26 novembre, le 15 mars puis les 2 et 12 avril. Warriors pour le Christmas Day, Pacers, Knicks et Sixers pour la NBA Rivals Week, et Clippers, Pelicans, Mavericks et Rockets en décembre pour le In-Season Tournament.

