Dernière marche avant d’entrer de plein fouet dans cette Coupe du Monde ! France – Australie, 6 du mat’ histoire de préchauffer nous aussi, et si possible en préservant l’invincibilité estivale des Français.

Et ça fait même, en réalité, un sacré bail que les Bleus n’ont pas perdu un match de basket. Peut-être bien car ils sont l’une des meilleures équipes du monde, téma le niveau d’analyse. Demain en tout cas, ce sont les dangereux Boomers qui feront face aux Bleus, à Tokyo, avant le départ définitif pour Jakarta et leur lieu de villégiature pour le premier tour, avec des rencontres prévues on le rappelle face au Canada, à la Lettonie et au Liban.

Pour l’heure il faudra donc montrer un peu les muscles faces à des Australiens comme toujours rugueux, qui ont enregistré récemment le départ pour blessure de Jock Landale mais qui pourront compter sur un ensemble à la fois jeune et expérimenté. Jeune comme Josh Giddey ou Dyson Daniels, expérimenté comme Patty Mills ou Joe Ingles.

Les Bleus ? Ils se passeront une nouvelle fois de Matthias Lessort, qui continue à taffer dans l’ombre afin d’être prêt le Jour J, alors que si le contraire arrive c’est le grand Vincent Poirier qui prendra le douzième spot du roster final de Vincent Collet. On note également pour ce match les retrouvailles entre Guerschon Yabusele et Dante Exum, mais si, souvenez-vous, Dante Exum que Yabu avait retourné comme une crêpe façon Teddy Riner au printemps dernier en Euroleague.

6h du matin ? Un peu tôt pour le commun des mortels, de la gnognotte pour un fan NBA. Alors rendez-vous demain dès l’aube avec le calendos et le jus d’orange, les vrais savent et allez les Bleus !