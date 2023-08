Coupe du Monde 2023 : le profil complet de Sylvain Francisco

On continue la revue d’effectif obligatoire afin de vous présenter chacun des douze Bleus qui tenteront de monter sur le toit du Monde le 10 septembre prochain. On se penche aujourd’hui sur le profil de… Sylvain Francisco, et à 27 ans le futur joueur du Bayern Munich pourrait bien se transformer en un sacré facteur X pour les Bleus.

Nom : Francisco

Prénom : Sylvain

Age : 25 ans

Taille : 1m79

Poids : 83kg

Poste : Meneur de jeu

Surnom : The Arrow, Frenchii, The Prince of Paname

Sur le CV : Levallois Metropolitans, Paris Basketball, Chorale de Roanne, Basquet Manresa, Peristeri BC, Bayern Munich

Palmarès en EDF : 10 sélections, Sylvain s’installe gentiment dans le groupe France depuis février 2022.

Sylvain Francisco est peut-être l’un des joueurs les plus “frisson” de cet effectif tricolore. Monté sur ressorts, le meneur de poche qui vient de s’engager avec le Bayern Munich est une véritable attraction quand il est sur le terrain. Formé en Floride, Francisco revient ensuite au pays en rejoignant Levallois où il démarre sa carrière professionnelle. Rêvant de NBA, Sylvain décide en 2017-18 de ne pas se présenter au camp d’entraînement des Mets pour tenter l’aventure G League, sans succès. Ce sera finalement du côté de Paris Basket qu’il se lancera dans le bain professionnel en évoluant en Pro B dès 2018. Il découvre ensuite l’élite avec Roanne avant de quitter la France pour l’Espagne en rejoignant Manresa en 2021. Il participe par la suite à la Summer League avec les Bucks à l’été 2022 avant de rejoindre Peristeri, dans le championnat grec où il se révélera définitivement en terminant dans le 5 majeur de la saison.

Depuis février 2022, Francisco a intégré le groupe France et compte déjà 10 sélections. Particulièrement spectaculaire, Francisco impressionne par ses capacités de détente verticale hors du commun. Pendant la préparation de l’Équipe de France le meneur nous a d’ailleurs gratifié d’un des plus beaux highlights de l’été.

On n’a plus les mots pour décrire Sylvain Francisco 🚀🫠#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #FRAMNE pic.twitter.com/sOEAtMF0cr

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 2, 2023

Capable également d’être assez adroit derrière la ligne à 3-points, Sylvain Francisco est en constante progression sorties après sorties. Cette Coupe du Monde sera sa première compétition internationale majeure avec les Bleus. Il sera le back-up de Nando de Colo à la mène, dans un registre différent. Capable de pures folies, Sylvain Francisco devrait être utilisé par Vincent Collet et le staff des Bleus comme un véritable dynamiteur de défense. Pour le plaisir on se remet un de ses posters les plus marquants pendant les qualifs de la Coupe du Monde :

[📺LIVE] 🏀 Basket – Qualifications CDM 2023

🇫🇷🇧🇦 LE POSTER DE SYLVAIN FRANCISCO ! pic.twitter.com/qUy2qmSd3T

— NBAextra (@NBAextra) November 14, 2022

Élément important pendant les qualifications puis la prépa, Sylvain Francisco comptera dans cet effectif bleu et continuera d’engranger de l’expérience aux côtés d’un Nando de Colo en mode papa mais aussi aux côtés d’autres cadres comme Nicolas Batum, Rudy Gobert ou Evan Fournier. Francisco l’a semble-t-il bien compris et demeure très à l’écoute :

« Moi, tout ce que je vois, c’est Nando qui est en train de marcher, et que tout est facile pour lui C’est ça qui est incroyable avec lui, il me choque tous les jours à l’entraînement. Il joue en marchant pour ainsi dire, et c’est chiant, c’est super énervant ! Tu vois qu’il a de l’expérience et j’essaie d’apprendre de lui mais aussi des autres. » – via Emmanuel Laurin, Basket USA

Formation accélérée auprès des cadres de l’Équipe de France, le contexte parfait pour voir Sylvain nous envoyer quelques bombes du parking et des tomar bien sales façon Westbrook pendant tout l’été. On ne sait pas vous, mais on a déjà hâte de le voir à l’œuvre dans une grande compétition internationale !

Sources : FFBB, Basket USA, Wikipédia.