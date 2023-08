Coupe du Monde 2023 : le profil complet de Nicolas Batum

La Coupe du Monde commence dans dix jours et c’est le moment parfait pour passer en revue les troupes qui défendront les couleurs tricolores en Asie. Après vous avoir présenté Evan Fournier et Nando de Colo hier et Guerschon Yabusele ce matin, on se penche sur un autre des membres du cinq majeur de Vincent Collet, un cadre historique de la sélection française : Nicolas Batum !

Nom : Batum

Prénom : Nicolas

Age : 34 ans

Taille : 2,03m

Poids : 104 kg

Poste : Ailier/ Ailier fort

Surnom : Batman

Sur le CV : Le Mans, Portland Trail Blazers, Nancy, Charlotte Hornets, Los Angeles Clippers

Palmarès en EDF : Champion d’Europe 2013, médaille d’argent à l’Euro 2011, médaille d’argent aux Jeux de Tokyo en 2021, médailles de bronze à l’Euro 2015 et Coupe du Monde 2014 et 2019.

Après un été 2022 sans Équipe de France, Nicolas Batum est de retour en sélection pour continuer à élargir son palmarès en Bleu. Élément aussi historique qu’indispensable, Nico est une poutre de base dans le système de Vincent Collet. Important dans toutes les franchises dans lesquelles il est passé, Nicolas Batum continue depuis 15 saisons d’évoluer dans la plus Grande Ligue du Monde. Actuellement aux Clippers aux côtés de Kawhi Leonard ou Paul George, Batman continue d’avoir un impact significatif dans sa franchise. Au delà de ses 20 minutes de jeu et de ses 6.4 points et 3.8 rebonds de moyenne, c’est un véritable stabilisateur d’équipe capable également de punir les défenses trop lentes à la fermeture, en envoyant des bombes depuis le parking.

Formé au Mans, où il y évoluera pendant trois saisons, Nico est drafté en 2008 par les Rockets puis immédiatement transféré chez les Blazers où il y découvre la NBA aux côtés d’un certain… Damian Lillard (tiens tiens). Le chapitre Portland va durer 7 saisons avec un épisode à Nancy entre temps (à cause du Lock-out NBA en 2011). Un passage incroyablement formateur avec notamment ce moment d’anthologie où il est à la passe pour un buzzer-beater de Dame Money lors des Playoffs 2015 contre les Rockets :

La suite de l’aventure de Nico en club se poursuit du côté de Charlotte, dans la franchise de Michael Jordan (à l’époque). Batman continue d’y jouer un rôle prépondérant pendant 5 saisons mais voit sa carrière prendre un virage relou avant de finalement quitter les Hornets pour rejoindre LA et les Clippers, où il continue à apporter toute son expérience dans un roster rutilant.

L’équipe de France ? Nico ne l’a presque jamais raté et encore moins oublié. Toujours présent dans les grandes compétitions malgré de nombreuses saisons à plus de 70 matchs NBA, Batum est l’un des visages marquants et familiers de la sélection française cette année encore, avec d’autres joueurs historiques comme Nando De Colo, par exemple. Vainqueur de l’EuroBasket en 2013 avec Tony Parker, Boris Diaw et consorts, Nicolas Batum a continué d’écrire son histoire en Bleu malgré le temps qui passe. Capable d’être à la fois le meilleur défenseur et le meilleur attaquant de son équipe, leader vocal et technique, Nico est encore et toujours irremplaçable et veut à tout prix finir son histoire en bleu sur une bonne note, lui qui raccrochera probablement les sneakers tricolores après les Jeux de Paris en 2024.

Et en parlant de JO, comment ne pas se rappeler pour finir de son contre MONSTRUEUX en demi-finale des Jeux Olympiques il y a 2 ans face à la Slovénie, et juste pour le plaisir on vous remet la vidéo avec la réaction de Bastien et Alex qui commentaient ce match de fou furieux en direct à des heures étranges.

Un moment incroyable, encore, dans la carrière de Nico Batum et dans l’histoire des Bleus. En espérant que Batman nous offre encore des sensations aussi fortes à vivre, et tant pis pour les voix de Bastien et d’Alex. Nos deux commentateurs favoris seront d’ailleurs là pour suivre l’épopée des Bleus dans ce Mondial dès les 1/4 de finale sur le site de France Télévisions. Alors s’il vous plait Nico et les autres, emmenez-nous loin !