Coupe du Monde 2023 : le profil complet de Guerschon Yabusele

La Coupe du Monde commence dans dix jours et c’est le moment parfait pour passer en revue les troupes qui défendront les couleurs tricolores en Asie. Après vous avoir présenté Evan Fournier et Nando de Colo, on se penche sur un autre soldat qui sera en première ligne dans la lutte pour le titre mondial, Guerschon Yabusele.

Nom : Guerschon

Prénom : Yabusele

Age : 27 ans

Taille : 2,03m

Poids : 115 kg

Poste : Ailier (très) fort

Surnom : Yabu, Yab, The Dancing Bear, le Charles Barkley français (?)

Sur le CV : Roanne, Rouen, Shanghaï, G League, Boston, Nanjing, ASVEL et Real Madrid

Palmarès en EDF : Médaillé d’argent aux Jeux Olympiques 2021 et à l’Euro 2022

Quelle histoire que celle de Guerschon Yabusele. À 27 ans, le bonhomme a un parcours plus qu’atypique : trois continents, six championnats et huit équipes différentes, cette liste pue la carrière un peu ratée d’un joueur qui ne trouve sa place nulle part. Mais c’est aujourd’hui tout l’inverse pour le Dancing Bear, qui s’est imposé comme un cadre du Real Madrid et de l’Équipe de France depuis plusieurs années. Une évolution qui force le respect.

Formé à la Chorale de Roanne à partir de ses 14 ans, Guerschon a tout d’un grand espoir du basket français. Bourré de talent, bien entouré et déterminé, il fait ses premiers pas en Pro A à seulement 17 ans. Malgré la relégation de son équipe, ses débuts chez les grands sont impressionnants et prometteurs. Il se révèle en Pro B lors de la saison 2014-15, où il tourne à près de 9 points de moyenne en 23 minutes de jeu. Des performances qui lui valent une première sélection en Équipe de France U20 pour disputer l’EuroBasket 2014.

L’été suivant, il retrouve la Pro A en signant à Rouen, où il se fait une place de titulaire et signe une nouvelle grosse saison à l’issue de laquelle il se présente à la draft NBA 2016. Sélectionné en 16eme position par Boston, il est envoyé sous forme de prêt aux Shangaï Sharks. Un choix décrié par certains, mais largement compréhensible pour un gamin de 20 ans qui ne demande qu’à jouer au basket.

De retour aux Etats-Unis à l’été 2017, Guerschon tente de s’imposer dans l’effectif bostonien… sans succès. Il alterne entre la NBA et la G League sans jamais trouver de place fixe. Deux saisons plus tard, son rêve américain prend fin lorsqu’il est coupé par les Celtics. Et c’est là que le bonhomme fait preuve d’une grosse force de caractère. Il s’exile de nouveau en Chine pour retrouver du temps de jeu, puis revient faire ses preuves en France en 2020 sous les couleurs l’ASVEL. Ce retour au pays, très convaincant, lui vaut une première sélection avec les Bleus en février 2020 pour disputer les qualifications à l’EuroBasket, où il signe deux matchs intéressants à 13 et 15 points.

Cette fois pas de doute, le Dancing Bear a trouvé son terrain de chasse : l’Europe. Ses bonnes performances à Lyon et en Équipe de France lui ouvrent les portes du Real Madrid, qu’il rejoint à l’été 2021. Il s’y impose rapidement comme un joueur majeur de l’équipe espagnole, grattant une place de titulaire dès janvier après avoir été élu MVP du mois en Euroleague. On sait que les ours vivent en montagne, mais là, l’ascension est irréelle.

Depuis, Guerschon Yabusele ne cesse de progresser individuellement… et de décrocher des titres : champion de France 2021, champion d’Espagne 2022 et vainqueur de l’EuroLeague en 2023, le type est devenu une véritable machine à gagner. Espérons que ce soit de bonne augure pour cette Coupe du Monde, où l’intérieur aura un véritable rôle à jouer avec les Bleus. C’était déjà le cas l’an dernier lors de l’Euro, où il avait été l’un des meilleurs joueurs français tout au long de la compétition.

Au sortir d’une grosse saison avec le Real, Guerschon est l’un des Français les plus en forme en ce moment. Il l’a prouvé lors des matchs de préparation en excellant dans son rôle d’intérieur energizer aussi mobile que puissant. Avec 15 points de moyenne sur les 5 matchs disputé par l’Équipe de France, il a encore montré sa capacité à scorer ultra-efficacement (63,4% au tir dont 52,9% de loin) tout en étant précieux en défense. Bref, Yabu est en cannes, et il va devoir le rester s’il veut aider la France à conquérir son premier titre mondial dans quelques semaines !