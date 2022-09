Contrairement au huitième de finale contre la Turquie et au quart face à l’Italie, l’Équipe de France n’a jamais vraiment transpiré face à la Pologne ce vendredi. La défense a sorti les barbelés très tôt, et surtout notre Guerschon Yabusele national a encore réalisé des merveilles : 22 points en 22 minutes, record de points avec l’EDF et MVP du match, le Dancing Bear a été grand !

Depuis le début de l’Euro, la France a connu des hauts et des bas. Elle a eu de gros passages à vide, comme des moments où elle a montré pourquoi elle est vice-championne olympique en titre. Et ces irrégularités, elles se sont logiquement manifestées à l’échelle individuelle. Mais s’il y en a bien un qui marche droit depuis le match d’ouverture face à l’Allemagne le 1er septembre, c’est Guerschon Yabusele. Et comme un symbole, c’est encore Yabu qui a sorti le grand jeu dans l’énorme blowout des Bleus face à la Pologne ce vendredi : 22 minutes de jeu, 22 points au total (meilleur marqueur), 9/12 au tir dont 4/6 du parking, avec 4 rebonds et 2 interceptions en prime. Sur un nuage, tout simplement. Agressif, adroit, en pleine confiance et participant à l’énorme effort défensif de l’EDF pour étouffer littéralement les Polonais, le Dancing Bear a une nouvelle fois coché un grand nombre de cases. Une perf’ à l’image de son tournoi donc, une perf’ qui montre – s’il le fallait encore – à quel point Guerschon a pris une nouvelle dimension dans le groupe France.

Guerschon Yabusele. C’est le tweet. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 16, 2022

« J’essaye de garder les pieds sur terre et pas prendre la grosse tête. J’essaye vraiment d’aider mes coéquipiers de la meilleure façon possible, que ce soit en attaque ou en défense. J’essaye vraiment d’être partout pour faciliter le job de mes coéquipiers. Et voilà, aujourd’hui c’était moi, mes coéquipiers ont vraiment essayé de me trouver, on a été en réussite et on a gagné le match, maintenant on veut l’or dimanche. » – Guerschon Yabusele après le match, via Canal+ Sport

Cet EuroBasket 2022, ça ressemble quand même pas mal à une consécration pour le Frenchie du Real Madrid. Faisant partie de la magnifique aventure à Tokyo lors des Jeux Olympiques de l’an passé et champion d’Espagne en 2022 après une belle saison individuelle, Yabu n’en finit plus de monter en puissance. Et sans vouloir s’enflammer, on peut commencer à se poser la question de savoir si le Dancing Bear peut s’asseoir à la table des MVP potentiels de cet Euro. Parce que si la France va au bout, et que Guerschon confirme tout ce qu’il a montré jusqu’ici lors de la grande finale face à l’Espagne ou l’Allemagne, eh bah va peut-être falloir penser à lui à un moment donné hein. 15 points, 4 rebonds et plus d’une interception de moyenne sur l’ensemble de la compétition, à plus de 55% au tir dont 52% à 3-points, c’est quand même hyper propre. Alors évidemment on n’est pas sur une ligne de stats à la Jokic, Giannis ou Doncic, et on a bien conscience que la force collective des Bleus est la première raison qui explique la place de de l’EDF en finale. Mais on a aussi conscience d’une chose, il n’y aurait tout simplement pas de finale sans le Dancing Bear.

Aux côtés également d’un grand Rudy Gobert, Guerschon Yabusele n’en finit plus de régaler dans cet EuroBasket. Et avec un Yabu à ce niveau-là, on peut affronter l’Espagne ou l’Allemagne confiant dimanche soir. Non seulement le Dancing Bear connaît bien la Roja, mais il avait aussi sorti un pur match contre les Allemands lors du premier match de la compétition. Finish en apothéose à venir pour Guerschon ?