L’église est remise au centre du village. En d’autres termes ? La logique a été respectée et l’Équipe de France a tenu son standing, a respecté son adversaire et, dans le même temps, son statut de favori. Cette victoire face à la Pologne en demi-finale de l’EuroBasket 2022 ? Ce ne fut pas une victoire, ce fut une démonstration, une mixtape comme disent les jeunes, une branlée comme dit ton oncle. Allez, envoyez le récap, qu’est-ce que c’est bon de se sentir puissant.

Les stats de la démonstration tricolore c’est juste ici, servez-vous y’en a pour tout le monde

De l’avis de tout le monde avant ce match ? L’Équipe de France n’avait pas le droit de perdre. Elle ne pouvait pas perdre, tant qu’elle respectait ses principes défensifs, tant qu’elle corrigeait son problème de ballons perdus, bref, tant qu’elle se pointait à la salle avec un minimum de sérieux. Allons droit au but : alléluia, jamais ô grand jamais les Bleus n’auront douté lors de cette demi-finale, et très entre nous ça fait beaucoup de bien de vivre – enfin ! – un match sans changer de sous-vêtements toutes les dix minutes. Une démo donc, du début à la fin. Seul bémol à retenir, ce début de match lors duquel la bande de pitbulls dressés par Vincent Collet n’autorise AUCUN espace à l’adversaire… mais lors duquel la France patauge une nouvelle fois dans ses travers de ballons rendus bêtement. Fort heureusement et très vite la machine offensive des Bleus se met en route, alors qu’en face on commence à comprendre que cette fin d’après-midi berlinois sera longue, très très longue. Mateusz Ponitka est tourmenté, pris dans un étau entre la défense de Terry Tarpey et la fatigue de son exploit des quarts de finale, seul A.J. Slaughter réussit à rentrer quelques ave maria et, inexorablement, l’écart se met à grandir et ne s’arrêtera plus jamais de grandir.

15-9 après dix minutes de jeu, la Pologne tire à 3/17 au tir. 19-9 au deuxième quart, la Pologne est KO technique et si vous savez un peu compter ça nous fait donc… 34-18 à la mi-temps. 18 points bazar, soit autant que mon équipe de PRM hier en match de prépa et avec sept intérieurs sur neuf joueurs. Rudy Gobert est impérial en défense, Thomas Heurtel a boosté l’attaque dès sa rentrée, Guerschon Yabusele ressemble à Charles Barkley tellement il domine et Terry Tarpey claque des tomars à la Jordan. Attention tout de même, on a vu la Pologne mener de 25 points face à la Slovénie avant de voir revenir Luka and co. en deuxième, alors on reste focus et on fait la même après la pause. Consigne entendue mon capitaine, et en deuxième mi-temps on repart donc sur les mêmes bases, avec des Frenchies agressifs en défense et qui volent des ballons, l’occasion de se rendre compte en sortie de pipi… que la Pologne semble, au choix, avoir abandonné ou être complétement cuite et incapable de réagir.

Le troisième quart laisse une chance aux coéquipiers d’Aaron Cel de scorer un peu mais côté Bleu tout est tellement facile, et après trois rounds l’écart est passé en scred à 34 points, parce que la France a décidé d’être sérieuse 40 minutes et on valide fort cette idée. On ne vous fait pas un dessin pour la fin du match, Vincent Collet ouvre son banc après la fin de la démo Yabusele, Elie Okobo y va de son 3/3 du parking (15/26 au total et plus de 60% de réussite au tir !), Amath M’Baye se mêle à la fête, Théo Maledon aussi, lui qui a si peu joué depuis le début de cet Euro, Moustapha Fall ridiculise un jeune blond rentré là par hasard et la France poursuit cette incroyable série qui veut que, depuis le début de l’Euro, le total des points inscrit par les Bleus est toujours supérieur au match précédent.

Le score final justement parlons-en. 95-54. Le meilleur marqueur polonais s’appelle Michal Michalak et son équipe a tiré à 30% pendant 40 minutes, une aberration à ce niveau-là d’une telle compétition mais un écart finalement pas loin d’être assez logique compte tenu de la montée en puissance et du sérieux des Bleus, compte tenu des forces laissées par la Pologne face à la Slovénie, compte tenu du fait que, on peut désormais le dire, la Pologne et la France ne jouent pas dans la même cour.

Demi-finale de la Coupe du Monde 2019, finale des Jeux Olympiques en 2021 et donc finale de l’EuroBasket 2022. L’Équipe de France de basket s’inscrit encore un peu plus dans le gotha de sa discipline et jouera une finale européenne pour la première fois depuis celle gagnée en 2013 face à la Lituanie, et ce sera dimanche soir à 20h30 contre le vainqueur du choc entre l’Allemagne et l’Espagne, prévu à 20h30 après les lasagnes. Merci messieurs, c’était du sérieux, et quand ça joue sérieux… on en prend plein les yeux.