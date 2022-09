Pendant que les mecs se préparent à jouer une demi-finale européenne, les filles de l’Équipe de France, elles, préparent leur Coupe du Monde en Australie, qui débutera dans six jours. Premier match ce midi heure française, face à la grosse équipe d’Australie justement, et défaite pour les filles de Jean-Aimé Toupane, non sans quelques points positifs à retenir.

Les stats du match, à l’ancienne

Sans Gaby Williams, Marie Pardon ni Marie-Eve Paget, toutes trois laissées au repos pour ce match, ni Iliana Rupert, qui a d’autres chats à fouetter en WNBA, les filles de l’Équipe de France avaient fort à faire pour leur premier match de prépa, quelques jours seulement après avoir atterri en Australie. L’Australie justement, que les Bleues affronteront en ouverture de la compétition dans six jours, l’Australie qui se situe encore bien en haut de la hiérarchie mondiale même si elle semble moins intouchable qu’au milieu des années 2010, au plus fort de la domination de Lauren Jackson notamment, une Lauren Jackson… de retour cette année pour filer un coup de main aux Boomeuses (ça se dit ?), à l’âge canonique de 41 ans. Quoiqu’il en soit, après une arrivée mouvementée en Océanie (on vous en parle ici), les Françaises avaient une première occasion de se chauffer face à une top équipe mondiale, devant une salle remplie de kangourous dressés pour chanter l’hymne (on n’en sait rien, on n’a pas d’image).

Au final ? Une défaite encourageante, 92-88, due en partie à un troisième quart-temps qui, décidément, n’est pas la spécialité française en septembre 2022. Marine Johannes en a planté 21 à 9/14 au tir, Marieme Badiane a fait une grosse première mi-temps et finit à 16 points à 6/9 et Marine Fauthoux à 15 unités à 3/5 du parking. Lisa Berkani a troqué son yoyo contre le ballon et a également trouvé la mire de loin (3/5) et globalement c’est plutôt sous le cercle que les Françaises ont souffert, de quoi attendre avec impatience l’arrivée d’Iliana Rupert. La suite ? Un match dimanche face aux Japonaises, oui, celles qui nous avaient catapulté lors des derniers Jeux Olympiques, puis un scrimmage face aux Américaines, puisqu’il ne faudrait quand même pas que le monde assiste au récital de Migna Touré face à Team USA.

Allez mesdames, on monte en puissance tranquillement, et on se pointe le 22 la bave aux lèvres pour choquer l’hôte australien.