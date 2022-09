Quelles sont les grandes différences entre les règles FIBA et les règles NBA ? En cette période d’EuroBasket, voilà typiquement le genre de question qui mérite une réponse claire, nette et précise. Parce que bon, on ne va pas se le cacher, quand on passe de huit mois de NBA à une compétition FIBA, on a toujours besoin d’un petit temps d’adaptation au niveau de l’arbitrage et du règlement. Les trois secondes dans la raquette, le nettoyage au-dessus du cercle, le temps de jeu… bref c’est pas la même. Alors par ici l’explication maison.

# Durée d’un match

NBA : 48 MINUTES. Dans la ligue américaine, un match se déroule en quatre quart-temps de 12 minutes, c’est-à-dire 48 minutes au total (oui on est des génies en maths). En cas d’égalité, une prolongation de cinq minutes sert à départager les deux équipes.

FIBA : 40 MINUTES. Dans le basket international, un match se déroule en quatre quart-temps de 10 minutes, c’est-à-dire 40 minutes au total. En cas d’égalité, on part également sur une prolongation de cinq minutes pour départager les deux équipes, surtout quand c’est l’Équipe de France qui joue.

# Distance de la ligne à 3-points

NBA : 7m24. Dans la ligue américaine, la dimension du terrain est de 28,6 mètres en longueur x 15,2 mètres en largeur, et la ligne à 3-points est située à 7m24.

FIBA : 6m75. Dans le basket international, avec une dimension du terrain légèrement plus petite (28×15), la ligne à 3-points est plus proche puisqu’elle est située à 6m75 (Stephen Curry se marre).

# Possession du ballon au début des quart-temps

NBA : dans la ligue américaine, l’équipe qui remporte l’entre-deux du début de match récupère le ballon au début du quatrième quart-temps. L’équipe ayant perdu l’entre-deux initial a donc la possession au début du deuxième et troisième quart-temps. Il faut également savoir que les remises en jeu se font ligne de fond, en dessous de son propre panier.

FIBA : dans le basket international, on alterne. L’équipe qui remporte l’entre-deux initial récupère le ballon au début de la deuxième mi-temps, tandis que l’autre équipe a la possession au début du second et quatrième quart-temps. Contrairement à la NBA, les remises en jeu se font au milieu du terrain.

# 3 secondes dans la raquette en défense

NBA : NON AUTORISÉ. Dans la ligue américaine, un joueur est sanctionné s’il reste plus de trois secondes dans la raquette sans défendre sur un adversaire direct. S’il se fait prendre par la patrouille, c’est un lancer-franc gratos pour l’équipe adverse. Pour info, il est également interdit de rester trois secondes dans la raquette en attaque (en NBA comme en FIBA).

FIBA : AUTORISÉ. Dans le basket international, n’importe quel joueur peut poser sa tente dans la raquette puisque la règle des 3 secondes en défense n’existe pas. De quoi rendre plus difficile l’accès au panier pour les attaquants adverses, et on imagine donc que DeAndre Jordan tournerait à 25 rebonds et 8 contres s’il disputait un Euro.

# Toucher la balle quand elle est au-dessus du cercle (goaltending)

NBA : NON AUTORISÉ. Dans la ligue américaine, aucun joueur n’a le droit de toucher le ballon lorsqu’il est au-dessus du cercle, ou dans ce qu’on appelle le « cylindre imaginaire » qui est au-dessus du panier.

FIBA : AUTORISÉ. Dans le basket international, il est possible de nettoyer le cercle. Si vous êtes fan de NBA mais novice en FIBA, c’est assez choquant de voir un joueur enlever le ballon alors qu’il vient de toucher le cercle et qu’il peut toujours rentrer dans le panier. Spoiler, nous on a toujours du mal à s’y faire, alors qu’Andrew Albicy a évidemment du mal à LE faire.

Remarque : en NBA comme en FIBA, on ne peut pas contrer un ballon en phase descendante, ni contrer un ballon qui a déjà touché la planche.

# Nombre de fautes

NBA : dans la ligue américaine, un joueur est expulsé quand il a commis 6 fautes. Il est également expulsé pour 2 fautes techniques ou 1 grosse faute de niveau Flagrant-2 (on en reparle juste en dessous). Au niveau des fautes d’équipe, l’adversaire est dans le bonus après 4 fautes commises en l’espace d’un quart-temps.

FIBA : dans le basket international, un joueur est expulsé quand il a commis 5 fautes. Il est également expulsé pour 1 faute dite disqualifiante, 2 fautes techniques, 2 fautes antisportives, ou 1 technique + 1 antisportive. Au niveau des fautes d’équipe, l’adversaire est dans le bonus après 4 fautes commises en l’espace d’un quart-temps, comme en NBA. Néanmoins, il faut savoir qu’une faute technique est comptabilisée comme une faute d’équipe en FIBA, contrairement à la NBA.

# Les fautes flagrantes et antisportives

NBA : dans la ligue américaine, les arbitres peuvent sanctionner un joueur d’une faute flagrante de niveau 1 ou 2 selon la gravité de la faute.

FIBA : dans le basket international, on ne parle pas de fautes flagrantes mais de fautes antisportives voire disqualifiantes dans le pire des cas. Mais les fautes antisportives ne concernent pas uniquement les contacts excessifs, elles concernent aussi les fautes qui cassent les contre-attaques ou lorsqu’un défenseur ne joue pas le ballon comme lors des fautes intentionnelles en fin de match. Cela explique pourquoi la Turquie a reçu deux lancers-francs gratos dans les dernières secondes contre la France (mais pas pourquoi Cedi Osman a choke sur la ligne…).

# Quand deux joueurs arrachent le ballon en même temps

NBA : dans la ligue américaine, on part sur un jump ball, autrement dit un entre-deux avec l’arbitre qui jette la balle en l’air au milieu des deux joueurs concernés (dans l’un des trois cercles du terrain, au milieu ou dans l’une des deux raquettes selon l’emplacement de l’action).

FIBA : lorsqu’un arbitre ne peut pas déterminer quel joueur possède le ballon, il n’y a pas d’entre-deux en FIBA. La balle est rendue à l’une des deux équipes. L’équipe qui a perdu l’entre-deux initial (celui qui lance le match) récupère le ballon en premier, et ensuite ce sera à l’autre si deux joueurs se disputent à nouveau le ballon.

# Les temps-morts

NBA : dans la ligue américaine, un coach dispose de 7 temps-morts au total. 2 temps-morts supplémentaires sont accordés en cas de prolongation et ce pour chaque période (s’il y a une deuxième prolongation, le coach gagne 2 temps-morts de plus etc).

FIBA : dans le basket international, un coach dispose de 5 temps-morts au total : 2 pour la première mi-temps, et 3 dans la seconde. 1 temps-mort supplémentaire est accordé en cas de prolongation (et seulement un, peu importe le nombre de prolongations). Il faut savoir également que contrairement à la NBA, seuls les coachs peuvent demander un temps-mort en FIBA. Ah, et Chris Webber ne comprend toujours pas cette phrase.

# Violation des cinq secondes en possession de la balle

NBA : dans la ligue américaine, un joueur peut garder la balle sans dribbler pendant plus de cinq secondes peu importe qu’il soit défendu activement ou pas par un défenseur.*

FIBA : dans le basket international, un joueur ne peut pas garder la balle plus de cinq secondes sans dribbler quand il est défendu activement par un défenseur (à moins d’un mètre). Il doit soit trouver un coéquipier, soit tirer, soit dribbler, sinon la balle est rendue à l’adversaire.

*il existe néanmoins une variation de la règle des cinq secondes en NBA : un joueur ne peut pas dribbler au poste bas / dos au panier pendant plus de cinq secondes.

# Arrêt de l’horloge après un tir réussi

NBA : dans la ligue américaine, l’horloge s’arrête après un tir réussi dans les deux dernières minutes du quatrième quart-temps et de la prolongation, ainsi que dans la dernière minute de chacun des trois premiers quart-temps.

FIBA : dans le basket international, l’horloge s’arrête après un tir réussi dans les deux dernières minutes du quatrième quart-temps et de la prolongation (comme en NBA donc), mais continue de tourner après un panier dans les trois premiers quart-temps.

Sources : FIBA, NBA, BasketNews