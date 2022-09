Quoi de mieux pour se chauffer avant le France – Pologne de ce soir… que de se replonger en inside dans le quart de finale victorieux de mercredi ? La réponse est dans la question, alors envoyez la dose quotidienne de poils hérissés !

Tout commence avec une séance vidéo rappelant à nos Français qu’il serait assez cool d’arrêter de perdre tous ces ballons, et tout finit avec la promesse d’avancer encore dans cet Euro… malgré les ballons perdus. Entre temps ? Tant de choses. De la rencontre avec les supporters de l’Équipe de France au scénario improbable du quart de finale, en passant par un peu de tableau noir histoire de rappeler à nos intérieurs que les Italiens maitrisaient vraiment la cuisson des pâtes et une bise adressée par Vincent Collet à ses soldats moins ou pas responsabilisés en quarts, la FFBB nous plonge une fois de plus dans l’intimité du vestiaire bleu, pour vingt petites minutes d’insides à déguster avec le petit jaune de midi moins le quart.

L’objectif désormais ? Se donner rendez-vous dans trois jours avec un nouvel épisode qui retracera cette fois-ci la victoire de 24 points face à la Pologne. C’est possible les gars ? Oui ? Merci.