BREAKING NEWS… Victor Wembanyama vient de se teindre les cheveux. Bon, de toutes les informations dont on a pu traiter au sujet de Wemby, celle-ci n’est clairement pas la plus intéressante. Mais ça faisait quelques temps qu’on avait pas eu de nouvelle de notre Frenchie, alors on se doit de la partager.

Quelques semaines après sa draft, voilà qu’on ne reconnaît déjà plus Victor Wembanyama. Pas d’inquiétude, notre Français n’a ni perdu sa taille, ni son shoot, ni sa joie de vivre. Au contraire, il semble parfaitement intégré au groupe des Spurs, notamment auprès du sophomore Jeremy Sochan qui lui a fait découvrir les joies des strip-clubs cheveux teints ! Sur les réseaux sociaux, le sophomore a publié une vidéo de son nouveau coéquipier où l’on distingue une joli teinture blonde accompagné de quelques tons violets. On vous laisse juger.

Victor Wembanyama has officially joined the Sochan Hair Club pic.twitter.com/mhhlHFNIyy

Holala ma chérie c’est une catastrophe. Bon, on n’est pas Cristina Cordula donc on ne vas pas s’attarder mille ans sur le nouveau look de Wemby. Ce qui nous importe ? C’est surtout la sympathique relation qu’il est en train de construire avec Jeremy Sochan. On se souvient que dès l’arrivée de Victor aux Etats-Unis, ce dernier s’était pointé en conférence de presse pour échanger quelques mots avec lui… en français ! Ça n’était pas allé plus loin qu’un “Bonjouh, je m’appelle Jehemy et toi ?” mais on apprécie déjà l’effort.

Sochan qui s’adresse en français à Victor 😄 pic.twitter.com/qOpc5yqt5P

Bref le Polonais semble très impliqué dans l’intégration de son nouveau coéquipier, et on ne peut que s’en satisfaire. Débarquer en NBA à 19 ans sans connaître grand monde n’est pas forcément une chose facile, c’est donc une bonne nouvelle de voir que Wemby pourra compter sur le soutien de son nouveau pote Jeremy. Mais si ce duo nous fait sourire en dehors des parquets, on est surtout très hypés à l’idée de le voir évoluer sur le terrain.

Wembanyama et Sochan devraient en effet former la raquette titulaire des Spurs la saison prochaine. Sur le papier, les deux hommes affichent une complémentarité intéressante que l’on a hâte d’observer de plus près. S’ils apprennent à jouer ensemble (avec Gregg Popovich comme coach, on ne se fait pas trop de soucis là-dessus) et parviennent à créer des automatismes, leur duo folklorique pourrait bien faire des ravages en NBA. Par contre, il ne faudrait pas que Jeremy convertisse Victor au lancer-franc à une main, les cheveux violets suffiront pour illustrer leur complémentarité…