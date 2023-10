Lors du Media Day des Spurs hier soir, Victor Wembanyama a pu faire apprécier sa nouvelle coiffure, prendre quelques photos avec ses potos, mais aussi se livrer sans (trop de) langue de bois sur ses débuts à venir en NBA. A propos de Gregg Popovich notamment, qu’il n’a pas encore pu vraiment “pratiquer”.

Parmi les dizaines d’interviews données hier soir aux quatre coins des États-Unis, les mots de Victor Wembanyama ont été particulièrement suivis. A l’occasion du Media Day des Spurs, le V a tout d’abord abordé la question de son poids, arguant qu’il avait pris quelques kilos depuis son arrivée dans le Texas, sacrés ribs sauce barbecue. Puis lorsqu’il lui a été demandé d’évoquer Gregg Popovich, son rapport à la légendaire dureté du coach des Spurs, Wemby ne s’est pas défilé et a surtout donné l’impression d’un gamin pressé d’en découdre.

Victor Wembanyama : « Je sais qu’on n’a pas encore vu le côté dur de Gregg Popovich. Mais moi, je n’attends que ça […] Je suis prêt à encaisser toutes les remarques, même qu’il me gueule dessus. » pic.twitter.com/iYtKaKUDps

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) October 2, 2023



On avait pu constater depuis un bail déjà que Victor Wembanyama n’est pas vraiment du genre à se placer plus haut que tout le monde, malgré le fait qu’il le soit littéralement du fait de ses 6m45 en talons. Ses différentes entrevues texanes avec des légendes locales ont pu – également – le rappeler à l’ordre si besoin il existait, mais aujourd’hui c’est donc un V avec les yeux toujours aussi écarquillés que l’on a suivi hier lors du Media Day, un Victor qui veut jouer, vite, et plonger dans le grand bain qu’on lui promet depuis des mois.

A voir la réaction du jeune français lorsque Gregg Popovich dira de lui, en pleine conférence de presse après un match raté, qu’il n’a pas le tiers du talent de Zach Collins, mais pour l’instant c’est toujours l’excitation qui prime à Wemby City. Et la hype ? Elle monte, elle MONTE !

Source : Benjamin Moubeche