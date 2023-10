Chris Paul prêt à sortir du banc pour aider les Warriors à gagner ?

L’une des grandes questions chez les Warriors cette saison concerne le rôle de Chris Paul, arrivé cet été en échange de Jordan Poole. Forcément, le sujet a été mis sur la table lors du Media Day hier. Et CP3 a déclaré qu’il était prêt à tout pour aider Golden State à gagner.

Plutôt titulaire aux côtés de Stephen Curry ? Plutôt remplaçant avec le costume de sixième homme ?

À trois semaines du début de la saison NBA 2023-24, le mystère reste entier concernant le rôle de Chris Paul dans sa nouvelle équipe des Warriors. De récents bruits de couloir ont laissé entendre que le Point God allait commencer les matchs, mais dans le même temps n’oublions pas que le cinq majeur composé de Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green et Kevon Looney reste l’un des plus efficaces de la NBA.

Interrogé sur le sujet, Chris Paul a rappelé ses priorités à la presse de San Francisco (via ESPN) :

“J’ai eu l’opportunité en 2008 de sortir du banc avec l’équipe olympique. Tous les gens qui me connaissent savent que gagner est tout ce qui compte pour moi. Donc je vais tout faire pour aider notre équipe à gagner. Je sais qu’avec le coach, on va en parler et voir ce qu’il préfère.”