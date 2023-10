Trashtalkés par les Nuggets, les Lakers veulent se venger en 2024

Éliminés par les Denver Nuggets en Finale de Conférence Ouest la saison passée, les Los Angeles Lakers souhaitent prendre leur revanche. Le trashtalking des hommes du Colorado pendant la célébration de leur titre de champion a visiblement offert un boost de motivation aux Angelinos.

Parler d’une rivalité entre les Lakers et les Nuggets serait sans doute exagéré. Si les deux franchises se sont affrontées à plusieurs reprises en Playoffs par le passé, dont une Finale de Conférence récemment, on ne peut pas vraiment dire qu’il existe une vraie “animosité” entre Denver et Los Angeles.

Néanmoins, il se pourrait que les Purple and Gold entourent les dates des matchs face aux Nuggets cette saison. Affronter le champion NBA est évidemment un événement mais ce n’est pas la seule raison qui motive les joueurs de L.A. Outre l’élimination face à ces mêmes Nuggets en Playoffs l’an passé, les Lakers n’ont pas vraiment apprécié la manière de chambrer de Denver après sa victoire. On se souvient que Mike Malone avait reçu le surnom de “Papa des Lakers” de la part d’un journaliste, avec un petit flex de sa part comme pour valider. Il avait été repris de volée par Darvin Ham et LeBron James dans la foulée.

Au Media Day, Anthony Davis a d’ailleurs confirmé que les célébrations des Nuggets ont animé la flamme dans le cœur des Lakers. Il y a de la revanche dans l’air. Des propos rapportés par le site Silver Screen And Roll.

“C’est très motivant. Je veux dire, évidemment KCP [Kentavious Caldwell-Pope, ndlr] est mon gars, donc vous le félicitez, genre ‘tu l’as eu celui-là’. Mais c’était juste beaucoup de paroles, et ‘le père des Lakers’, il y avait tellement de choses qui se passaient et on était là genre ‘d’accord, on a compris, vous avez gagné’, mais moi et Bron avons eu des conversations en mode ‘on a hâte’ …. Il n’y a pas de victoire morale. Ce n’est pas comme “oh, nous avions 0,3 % de chances de faire (les Playoffs) et nous sommes allés en finale à l’Ouest”. Non. Nous avons le sentiment d’avoir assez d’atouts pour gagner.”

Les Lakers vont donc partir en chasse pour priver les Nuggets d’un back-to-back. Il ne faudra d’ailleurs pas attendre longtemps pour voir les deux “rivaux” se faire face : un Nuggets – Lakers est au programme de la première journée de NBA ! L’occasion pour les joueurs de Denver de recevoir leurs bagues de champion et probablement une nouvelle source de motivation pour des Lakers qui vont devoir assister à la cérémonie en simple spectateurs. Peut-être ces derniers auront à cœur de gâcher la fête en allant gagner à la Ball Arena.

