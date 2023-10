Ben Simmons : “Je ne me suis pas senti aussi bien depuis longtemps”

Si Kevin Durant et Kyrie Irving ont déserté Brooklyn depuis plusieurs mois maintenant, Ben Simmons est lui toujours là. Souvent blessé et à des années-lumière de son meilleur niveau chez les Nets, on a presque eu tendance à oublier l’Australien, mais ce dernier a bien l’intention de rappeler à tout le monde qui il est vraiment cette saison.

“Il a beaucoup de bouches à fermer. Il veut redevenir lui-même.”

Les mots du pivot des Nets Nic Claxton résument parfaitement la situation dans laquelle se trouve Ben Simmons à trois semaines du début de saison NBA.

Ce n’est un secret pour personne : l’Australien de 27 ans est en mission rédemption. Depuis son départ houleux des Sixers en février 2022, Simmons n’a pas réussi à retrouver le niveau qui était le sien à Philadelphie. La faute à plusieurs pépins physiques (genou et surtout dos), mais aussi à une grosse perte de confiance en ses capacités individuelles. Chez les Nets la saison dernière, Ben n’a tourné qu’à 6,9 points, 6,3 rebonds et 6,1 passes de moyenne en 42 matchs joués. Mais Simmons se dit prêt désormais à redevenir ce joueur calibre All-Star qu’on a tous vu à l’œuvre à Philadelphie.

“Je me sens bien. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis longtemps. Cet été, j’avais une vraie opportunité de me concentrer sur moi-même, de prendre mon temps pour bien faire ma rééducation, afin d’être suffisamment à l’aise physiquement pour jouer au plus haut niveau.” – Ben Simmons (via YESNetwork)

Physiquement en forme, mentalement plus serein, Ben Simmons veut devenir l’un des piliers de cette nouvelle version des Nets, aux côtés notamment de Mikal Bridges qui n’a cessé de l’encourager durant l’intersaison. Après avoir tourné la page Durant – Kyrie, Brooklyn possède aujourd’hui une équipe jeune et ambitieuse qui a besoin d’un grand Simmons pour avoir des ambitions au sein de la Conférence Est. Dans ses meilleures années, l’Australien était l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, l’un des joueurs les plus athlétiques du circuit, qui brillait à travers sa polyvalence malgré l’absence total d’un shoot extérieur.

“Je suis content d’être là où j’en suis aujourd’hui. D’être à l’aise avec l’idée de prendre des coups, d’attaquer le panier, et faire des choses à la Ben Simmons.”

Alors, faut-il croire en la rédemption de Ben Simmons ?

On a envie d’espérer. Il le dit lui-même, c’est un “nouveau départ pour lui et pour tout le monde”, et c’est peut-être ce qu’il lui fallait avant tout. On veut le revoir prendre du plaisir sur un parquet pour faire oublier le Simmons de l’an passé. Mais dans le même temps, on a comme l’impression d’avoir déjà entendu ce refrain quelque part.

Pourvu que les mots se traduisent par de vraies performances sur les parquets cette fois-ci.

Source texte : YESNetwork