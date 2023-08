Dans une interview fleuve accordée à ESPN, Ben Simmons est revenu longuement sur les années ‘galères’ qu’il vient de traverser. Le rookie de l’année 2018, connaît depuis deux ans des problèmes récurrents au dos qui l’ont empêchés d’exprimer son plein potentiel basket. Cet été, le joueur des Nets a pris le problème à bras le corps et compte bien revenir sur les parquets NBA à son meilleur niveau pour la saison 2023-24.

Qui ne s’est pas moqué une seule fois de Ben Simmons pendant les deux dernières saisons NBA ?

Il faut dire que le bonhomme a connu un sacré downfall depuis deux bonnes années. Premier choix de la draft NBA 2016, Rookie de l’année 2017-18, trois sélections All-Star, une sélection All-NBA 2020 et deux sélections All-Defensive Team. Le garçon était promis à une carrière dorée, mais les dernières saisons ont laissés toute la planète basket hébétée face à ses absences répétées et à son niveau de jeu en chute libre totale.

Dans les colonnes d’ESPN, le garçon est longuement revenu sur cette période très compliquée tant physiquement que mentalement pour lui. Ben Simmons souffrait d’une blessure chronique au dos qui l’empêchait de pouvoir jouer régulièrement (seulement 42 rencontres disputées la saison passée à Brooklyn) et à son meilleur niveau :

“En dehors du terrain, c’était de la douleur au quotidien. Me réveiller, me lever. Sortir du lit, c’était difficile parce que j’avais souvent mal. Si je restais assis trop longtemps, j’avais des tensions. Je me crispais, puis j’étais raide et j’avais cette lésion nerveuse qui descendait le long de ma jambe, alors je la sentais dans ma jambe. Des choses normales que vous ne penseriez pas être un problème étaient en quelque sorte irritantes, et cela n’a cessé de croître, croître, croître. Maintenant, c’est complètement différent, et cela s’ajoute au stress de tout ce qui se passe, de ne pas pouvoir jouer en sachant que vous avez des problèmes, ce qui est vraiment frustrant.”

“Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point je me sentais mal physiquement. Pouvoir m’asseoir maintenant sans avoir à me pencher ou à m’avachir, c’est un peu fou pour moi. Mais j’ai l’impression d’être à 100 % aujourd’hui. Pour l’instant, je suis en train de retrouver mon niveau de jeu. Je n’ai pas joué depuis longtemps. Je me contente de prendre des coups et d’habituer mon corps à cela. C’est un long processus.”