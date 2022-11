Absent des parquets depuis quatre matchs, Ben Simmons va profiter du rassemblement général de la NBA cette nuit pour se pointer. Le Boomer sera effectivement sur le parquet pour le match entre les Nets et les Mavericks à Dallas.

La dernière fois que Ben Simmons a joué au basket, c’était le 29 octobre dernier lors de la défaite assez pathétique des Nets à la maison face aux Pacers, dans un match que Steve Nash avait qualifié de « désastre ». Mais cette nuit, contrairement à son ancien coach, Simmons sera donc bien là si l’on en croit ses propos à ESPN.

Ben Simmons says he “feels great” and will play vs. Mavs tonight. He thinks he will be limited to about 20 minutes. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) November 7, 2022

Il sera là mais avec un temps de jeu limité, dans les 20 minutes visiblement. Un retour en douceur donc pour celui qui reste sur une saison blanche en 2021-22, et qui a eu des petits bobos au genou dernièrement. Si l’IRM passée récemment n’a rien révélé de grave pour Simmons, les Nets ne prendront aucun risque avec leur joueur, d’autant plus que ce dernier galère pour l’instant à retrouver son rythme.

Avec 6,2 points, 6,5 rebonds et 7,3 passes de moyenne, son début de saison n’est clairement pas ouf et on est pour l’instant à des années-lumière de l’impact espéré par les Nets. Alors évidemment, ces derniers ne s’attendaient pas à voir un Simmons en mode All-NBA dès les premières rencontres de la saison, mais une frustration se serait déjà installée dans le groupe et notamment chez Kevin Durant par rapport aux difficultés que possède aujourd’hui le Boomer. Offensivement c’est trop timide, défensivement il n’est pas encore à son top niveau, et on rappelle que les Nets affichent un bilan de 3 victoires – 1 défaite en son absence, pour un bilan de 1-5 avec lui sur le terrain…

Ben Simmons peut-il s’inscrire dans la « bonne » dynamique actuelle des Nets, qui sont sur deux succès de suite ?

Source texte : ESPN