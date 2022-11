Après avoir demandé son transfert des Nets à l’intersaison, Kevin Durant avait finalement décidé de retourner dans le projet Brooklyn après l’échec des différentes négociations. Mais entre les résultats claqués de l’équipe new-yorkaise en ce début de saison, la polémique Kyrie Irving et les galères de Ben Simmons, on se demande jusqu’à quand KD va tenir avant de retoquer au bureau du manager général Sean Marks.

« J’ai pas aimé tout ce qu’il s’est passé. J’ai l’impression que tout ça était inutile. On aurait pu juste jouer au basket et rester discret en tant que franchise. »

Voilà ce qu’a déclaré Kevin Durant (entre autres) en réponse à la nouvelle affaire Kyrie Irving, visiblement fatigué par les dernières turbulences frappant la franchise de Brooklyn. Cette nuit, dans sa ville natale de Washington, KD évoluera sans Uncle Drew sur le terrain, ce dernier ayant écopé d’une suspension de cinq matchs minimum pour sa promotion d’un film à caractère antisémite et sa réticence à s’excuser par la suite. Durant évoluera également sans Ben Simmons, à l’infirmerie à cause d’un bobo au genou et à des années-lumière de son meilleur niveau en ce début de saison. Enfin, Easy Money évolue aujourd’hui dans une équipe qui affiche un pauvre bilan de 2 victoires pour 6 défaites et qui est toujours en attente de son prochain coach après le licenciement de Steve Nash dont KD a contribué. Alors forcément, au milieu de ce bordel, impossible de ne pas se demander la question suivante : combien de temps faudra-t-il attendre avant que Kevin Durant ne redemande son transfert des Nets ?

Comme d’habitude, Adrian Wojnarowski d’ESPN est là pour nous éclairer :

« Je ne pense pas que Kevin Durant soit arrivé au point de demander à nouveau son transfert sur le court terme. Mais ça semble quand même imminent, au cours de la saison avant la trade deadline, si cette équipe n’arrive pas à faire des progrès significatifs. […] Et si ça arrive, Kevin Durant sera la dernière pièce significative de cette équipe pour essayer de récupérer des contreparties. »

Durant l’été, les Nets ont été très fermes sur leur volonté d’obtenir la plus grosse contrepartie possible contre Kevin Durant, sous contrat pour les quatre prochaines saisons. Et c’est notamment pour cette raison qu’aucun transfert ne s’est manifesté, Brooklyn gardant espoir par rapport à ses chances de titre avec KD, Kyrie et Simmons dans l’effectif. Mais au vu du début de saison chaotique des Nets et de l’incertitude qui entoure l’avenir de cette franchise, on se dit que les cartes pourraient être rebattues, ce qui peut potentiellement ouvrir plus largement la porte à un futur échange.

Avec ses 32,5 points, 5,6 rebonds et 4,4 passes de moyenne sur ce début de saison, Kevin Durant continue de prouver qu’il reste l’une des principales armes de destruction massive en NBA aujourd’hui, malgré un body langage parfois suspect et des résultats collectifs claqués. Contrairement à Ben Simmons et Kyrie Irving, dont la cote pour un trade est à environ -5 sur une échelle de 1 à 10, KD représente comme le dit Woj la dernière vraie pièce pour permettre aux Nets de définitivement passer à autre chose après le fiasco du projet actuel.

Alors, rendez-vous à la prochaine trade deadline pour relancer les discussions ? Voire même avant ?

C’est bien possible.

Source texte : ESPN