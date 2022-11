C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Dans le dur actuellement, les Warriors cherchent des solutions et préparez-vous, des changements sont à venir au niveau des rotations si l’on en croit le coach Steve Kerr (via The Athletic) :

« On va devoir faire quelques ajustements, quelques changements. On a neuf matchs derrière nous désormais. On a eu un vrai aperçu des différentes combinations. Donc c’est le moment de tenter quelque chose de différent. Tout le monde aura une chance de jouer. On a des gars qui tueraient pour être sur le terrain. On doit trouver des combinations qui marchent. On va en discuter avec le staff et trouver des solutions. »

Pour info, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green ne joueront pas ce soir face aux Pelicans…

Outre la suspension de cinq matchs infligée à Kyrie Irving, les Nets ont également parlé d’une « série de mesures » à respecter pour qu’Uncle Drew puisse réintégrer le groupe. Le manager général des Nets Sean Marks a apporté quelques précisions sur ces dernières lors de son intervention publique de ce vendredi. Via Brian Lewis du New York Post, on apprend notamment que Kyrie va devoir « s’asseoir avec des leaders de la communauté juive », s’éduquer sur les questions liées à l’antisémitisme, tout ça avant de faire le point avec la franchise des Nets pour permettre son retour dans l’équipe.

Sean Marks lays outs steps for a Kyrie Irving return to #Nets. #nba https://t.co/fcZ5r2dhDt via @nypostsports — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) November 4, 2022

Pendant ce temps-là, Zach LaVine :pic.twitter.com/uylWGeH3nI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2022

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)