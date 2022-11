Auteur de 15 points, 14 passes et 13 rebonds cette nuit, Nikola Jokic a non seulement aidé les Nuggets à battre le Thunder mais il s’est aussi offert une nouvelle distinction. Avec 79 triple-doubles en carrière, le Joker a dépassé Wilt Chamberlain et il est désormais le 6ème joueur avec le plus de 3×10 dans l’histoire de la NBA !

41ème choix de la Draft 2014, faut-il encore le rappeler… Plus de 8 ans après avoir été sélectionné par Denver, Nikola Jokic n’en finit plus de nous émerveiller. Double-MVP en titre, le Serbe banalise l’extraordinaire et il le fait la plupart du temps en trottinant. Cette nuit encore, le pivot était au four et au moulin face à OKC. Si sa prestation a été mi-figue mi-raisin (notamment à cause de ses 10 turnovers), la star du Colorado a quand même contribué grandement à la victoire des Nuggets et il en a profité pour aller dépasser une légende dans les livres de record. Wilt Chamberlain s’était arrêté à 78 triple-doubles dans son illustre carrière, Nikola Jokic en compte désormais 79. Il grimpe donc au sixième rang dans la hiérarchie all-time de la spécialité et il en profite également pour s’octroyer une couronne. En effet, aucun pivot ne le devance, il est donc le big man avec le plus de triple-doubles dans l’histoire de la NBA.

Un accomplissement monstrueux quand on voit le palmarès du bonhomme qu’il vient de dépasser mais le Joker, fidèle à lui-même, l’a joué très sobre lors de son interview d’après-match. Dépasser Wilt Chamberlain, oh c’est « sympa » ! Du pur Nikola Jokic dans le texte.

« Its nice. » Jokic’s reaction to breaking Wilt Chamberlain’s record 😂 pic.twitter.com/0JtqGj1i2m — NBA TV (@NBATV) November 4, 2022

Ce palier franchi, on va évidemment regarder vers le haut et s’interroger sur les garçons que le Serbe peut rejoindre dans les prochains mois. Le numéro 5 dans ce classement s’appelle LeBron James et il compte 105 triple-doubles en carrière, soit 26 de plus que le Joker. Logiquement, le King devrait faire évoluer ce chiffre dans les prochains mois, ce qui n’est pas le cas de Jason Kidd, numéro 4 avec 107 triple-doubles. Encore 28 TD cette saison pour dépasser l’ancien meneur, on y croit ou pas ? Le Joker n’a jamais dépassé les 19 triple-doubles sur un exercice, c’était l’an dernier, mais il semble parti pour faire encore mieux. Il en a déjà réalisé trois en huit matchs cette saison, soit un ratio assez sympathique qui peut lui permettre de vite grimper au classement. Alors, objectif Jason Kidd cette saison et Magic Johnson (138) l’an prochain ? Pour Oscar Robertson (181) et Russell Westbrook (194), il va falloir faire preuve de patience mais, à seulement 27 ans, le Joker a tout le temps pour inscrire un peu plus son nom dans les annales de la balle orange. Et s’il devenait un jour le recordman de la spécialité ?

Nikola Jokic a mis Wilt Chamberlain dans le rétro au niveau des triple-doubles et c’est un nouvel accomplissement XXL pour le pivot des Nuggets. Prochain objectif, tenter d’aller rattraper LeBron James et Jason Kidd.