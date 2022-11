Porté par un Jalen Suggs transcendant, le Magic s’est offert le champion en titre Warriors et une deuxième victoire cette saison (130-129). Un match référence pour la jeune bande de Jamahl Mosley.

La petite box score maison à retrouver ici.

On connaît une fanbase qui va se réveiller avec le gros smile dans quelques heures. Dernier à l’Est, le Magic pouvait clairement craindre le pire avec la réception des Warriors. Les protégés de Steve Kerr, battus lors de leurs trois derniers matchs avaient clairement l’intention de finir leur mauvaise série mais Orlando a refusé de jouer le rôle du punching-ball sur lequel on se défoule. Vu la longue liste de blessés, c’était pourtant pas gagné (Cole Anthony, Markelle Fultz, Gary Harris et le toujours absent Jonathan Isaac). Seulement, on le sait, quand certains sont en tribunes d’autres ont l’opportunité de briller. On pense à Paolo Banchero bien sûr mais aussi Chuma Okeke, solide cette nuit en sortie de banc ou encore la belle surprise Kevon Harris. Quelques exemples parmi d’autres mais on va rendre à César ce qui appartient à César. L’homme du match est un sophomore, il a sorti le grand jeu et il s’appelle Jalen Suggs.

Auteur de 26 points (9/17 au tir, 2/6 du parking) 9 passes mais aussi 4 interceptions, le combo guard a livré probablement sa meilleure performance depuis son arrivée en NBA. Agressif des deux côtés du terrain, culotté, efficace, clutch, le joueur sorti de Gonzaga a tout simplement régalé. On retient particulièrement son money time XXL avec plusieurs interceptions décisives, le sang-froid pour finir le boulot et puis surtout ce shoot de patron pour donner la victoire à son équipe et enfoncer les Dubs.

Le shoot MONSTRUEUX de Jalen Suggs !! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/xkdsNgitVz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 4, 2022

Après sa sélection en 5ème position de la Draft 2021, on attendait énormément de Jalen Suggs et sa saison rookie a été particulièrement délicate, entre blessures et performances poussives. Sans compter que Scottie Barnes, à la lutte avec lui pour la quatrième position, était élu rookie de l’année dans le même temps. On craignait un peu le pire en voyant déjà un bobo au genou en pré-saison 2022-23 puis une cheville tordue après seulement deux matchs mais le jeune crack est là et bien là et ce match pourrait l’aider à passer un vrai cap dans ce début de carrière NBA. Grosse défense, shoots clutch, capacité à prendre les choses en main, ça ressemble beaucoup au Jalen Suggs de Gonzaga ça et c’est ce qu’on espère voir plus souvent désormais. Avec les bobos répétés de la concurrence à son poste (Anthony et Fultz notamment), le joueur de 21 ans a l’opportunité de se faire sa place au soleil à l’Amway Center. Reste plus qu’à garder le cap et éviter les blessures.

Jalen Suggs a joué comme un vrai leader face aux Warriors et ça fait plaisir de le revoir à un tel niveau. Maintenant, cette sortie ne doit pas rester sans lendemain. Il y a une grosse année sophomore à réaliser et des bouches à fermer.