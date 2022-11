On est vendredi, le week-end commence, et il y a 12 matchs NBA au menu. Voilà typiquement le genre de phrase qu’on kiffe et en plus, niveau affiches, on est plutôt gâtés. Envoyez le programme !

# LE PROGRAMME

0h : Pistons – Cavaliers

0h : Pacers – Heat

0h : Sixers – Knicks

0h : Wizards – Nets

0h30 : Celtics – Bulls

1h : Grizzlies – Hornets

1h : Spurs – Clippers

1h30 : Mavericks – Raptors

1h30 : Pelicans – Warriors

3h : Wolves – Bucks

3h : Suns – Blazers

3h30 : Lakers – Jazz

# À NE PAS MANQUER

Instant retrouvailles pour les Celtics et les Bulls à 0h30. Il y a une dizaine de jours, Chicago fut la première équipe à faire tomber le dernier finaliste de l’Est, et depuis Boston reste sur trois défaites en quatre matchs. Réaction attendue donc de la part de la bande à Jayson Tatum, surtout devant son public. Objectif pour les Verts : continuer à retrouver peu à peu cette solidité en défense qui a tant caractérisé l’équipe l’an passé. Un peu en mode portes ouvertes pour démarrer la saison, les C’s sont aujourd’hui seulement 18e à l’efficacité défensive.

À 1h30, on aura Luka Doncic et ses copains contre les Dinos de Toronto. Individuellement, le phénomène slovène est sur une autre planète avec des stats de 36 points – 9 rebonds – 9 passes mais Dallas connaît un peu des hauts et bas depuis la reprise. Aux Mavs de montrer leur bon visage car en face, Pascal Siakam joue peut-être le meilleur basket de sa carrière et Toronto – malgré un Fred VanVleet à l’infirmerie – reste sur quatre grosses victoires en cinq matchs.

Pour la dernière salve de matchs, on regardera avec attention la confrontation (3h) entre une équipe des Wolves qui continuent de se chercher et des Bucks toujours invaincus en sept matchs. Karl-Anthony Towns et ses potes peuvent-ils aller chercher un succès référence contre les champions 2021 ? Ou Giannis Antetokounmpo sera-t-il une nouvelle fois de trop pour ses adversaires du soir ? Sachant que Rudy Gobert et Anthony Edwards pourraient rater la rencontre car ils ont le nez qui coule et le front un peu chaud, ça risque d’être tendu pour Minnesota.

Toujours à 3h du matin, on aura droit à une opposition entre les deux premiers de l’Ouest à l’heure de ces lignes : Phoenix vs Portland. La dernière fois, ça s’était terminé à 113-111 pour les Blazers après deux lancers-francs ratés de la part de Deandre Ayton. Que le pivot des Suns se rassure, pour son retour sur les parquets il n’aura pas à affronter Damian Lillard, toujours absent pour son bobo au mollet. Pour info, Anfernee Simons est également incertain.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

La nouvelle sortie du duo Darius Garland – Donovan Mitchell (s’ils jouent) à Detroit après le gros match contre Boston.

Tyrese Haliburton contre Miami, parce que c’est une vraie pépite.

Tyrese Maxey contre New York, parce que c’est une vraie pépite (et qu’il y’a pas James Harden et potentiellement pas Embiid).

Kevin Durant qui revient dans sa ville natale de Washington, sans Kyrie Irving suspendu.

Ja Morant contre les Hornets, ça ne peut que faire des étincelles.

Après un début de saison bien crados, les Clippers de Paul George veulent faire la passe de trois contre les Spurs.

Les Warriors vont débarquer chez les Pelicans ce soir sans Curry, Thompson, Wiggins et Green. Succès facile en perspective pour la bande à Zion Williamson, qui devrait voir le retour de Brandon Ingram.

Idem pour les Lakers, qui ont réussi l’incroyable exploit de gagner deux matchs de suite après avoir mis Russell Westbrook en sixième homme.

12 matchs, de belles affiches, du basket de minuit jusqu’à 6h, et demain c’est samedi ? Franchement, que voulez-vous de plus…