Après le licenciement de Steve Nash il y a quasiment une semaine, l’ancien coach des Celtics Ime Udoka semblait tenir la barre pour le remplacer. Mais depuis, il n’y a toujours pas eu d’officialisation, et on se demande de plus en plus si ça va se concrétiser ou capoter…

Habituellement, quand vous avez les deux insiders les mieux informés de la NBA – Shams Charania et Adrian Wojnarowski – qui s’accordent pour dire qui sera le prochain entraîneur d’une équipe, ce n’est plus qu’une question de temps avant que l’affaire soit conclue. Mais dans le cas d’Ime Udoka et les Nets, on est toujours en stand-by. Le manager général de Brooklyn Sean Marks avait démenti les rumeurs lors de sa conférence de presse suite au licenciement de Nash, et pour l’instant Jacque Vaughn est toujours l’entraîneur intérim des Nets sans qu’on ne sache qui va reprendre les commandes du groupe. Que se passe-t-il en coulisses alors qu’Udoka et Brooklyn semblaient sur le point de finaliser leur accord ? Marc Stein nous apporte peut-être un début de réponse.

League sources say there have been some « strong voices » urging Joe Tsai to back off the Nets’ intent to hire suspended Celtics coach Ime Udoka as Steve Nash’s successor given the considerable turmoil Brooklyn has already faced this season. More to come: https://t.co/LGN9cVpMwn — Marc Stein (@TheSteinLine) November 7, 2022

Si l’on en croit l’insider, « des voix puissantes » tentent de convaincre le propriétaire des Nets de revoir sa position concernant la potentielle arrivée d’Ime Udoka sur le banc. Une nouvelle qui ne nous surprend qu’à moitié vu le drama qui suit la franchise de Brooklyn depuis des mois et notamment ces derniers jours avec l’affaire Kyrie Irving. Car on le rappelle, Udoka est également au cœur d’une polémique depuis l’intersaison, lui qui a été suspendu par les Celtics pour sa relation extra-conjugale sous fond de harcèlement avec une membre du staff de Boston. Autrement dit, le recruter serait comme mettre de l’essence sur un énorme incendie et même si Udoka pourrait remettre de l’ordre dans le vestiaire des Nets, pas sûr que la franchise de Brooklyn ait besoin de ça vu où elle en est actuellement.

Parmi ces « voix puissantes » dont on parle plus haut, il y a peut-être Adam Silver. Est-ce que le commissionnaire de la Grande Ligue est secrètement en train de dissuader Joe Tsai de recruter Ime Udoka ? C’est bien possible, le grand chauve devant faire face à une multitude de polémiques en NBA depuis quelques jours. Outre la dernière saga Kyrie Irving, on a eu l’affaire Josh Primo, on a eu l’affaire Miles Bridges, on a eu l’affaire Robert Sarver. Cela fait beaucoup d’affaires et d’un point de vue image, une arrivée d’Udoka à Brooklyn ne ferait pas du bien ni aux Nets, ni à la NBA.

De quoi changer le plan initial de Brooklyn ?

Source texte : Marc Stein