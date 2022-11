Quelques minutes après le licenciement de Steve Nash ce mardi, le nom d’Ime Udoka est tout de suite apparu dans les rumeurs, Shams Charania et Adrian Wojnarowski indiquant même que son arrivée n’était qu’une question d’heures. Le manager général des Nets Sean Marks a démenti fermement en conférence de presse.

« Non, absolument pas. »

Voilà ce qu’a répondu Sean Marks sur le podium ce mardi quand un journaliste lui a demandé si la franchise de Brooklyn avait déjà fait son choix concernant le successeur de Steve Nash.

Alors, Ime Udoka futur coach des Nets ou pas ? Bien évidemment, ce n’est pas parce que Marks a démenti les derniers reports que l’arrivée d’Udoka ne se fera pas ou que les discussions n’ont pas démarré avec l’ancien coach de Boston. Quand vous avez les deux insiders les mieux informés de la planète basket qui l’annoncent, c’est que ce n’est probablement plus qu’une question de temps. Et du temps, Sean Marks vient d’en gagner en refusant d’annoncer l’arrivée d’Udoka, qui – si elle est confirmée à l’avenir – amènera indiscutablement son lot de questions supplémentaires après les révélations concernant sa relation extra-conjugale à Boston. Le pauvre GM des Nets doit déjà se farcir l’affaire Kyrie Irving en ce moment, en plus de s’expliquer sur sa décision de couper les ponts avec Steve Nash, alors on peut comprendre sa réticence à l’idée d’annoncer devant tout le monde la venue d’Ime Udoka dans la foulée. Cela n’a néanmoins pas empêcher certains journalistes de tâter le terrain, Marks ayant notamment été interrogé sur l’importance de la culture de franchise dans le choix du nouveau coach.

« Peu importe qui vous engagez, que ce soit un nouveau coach ou un stagiaire, vous vous renseignez sur le background de cette personne, ses relations passées, ses relations actuelles, tout ça, pour être sûr que vous prenez la bonne personne pour le bon job. »

Assurant que les Nets vont mettre en place un process en bonne et due forme avant d’engager leur nouveau coach, Sean Marks a calmé les ardeurs de Woj et Shams. Mais au final, on serait quand même bien surpris de ne pas voir Ime Udoka sur le banc de Brooklyn prochainement…

Source texte : conférence de presse Sean Marks