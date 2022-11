Steve Nash viré des Nets : coucou Ime Udoka ?!?!?!!!?? Apéro TrashTalk

C’est la grosse breaking du jour. Ce mardi, Steve Nash a été viré par les Nets après le début de saison raté de Brooklyn (et tout ce qu’il s’est passé avant), et devrait se faire remplacer par Ime Udoka. Forcément, fallait qu’on prenne l’Apéro pour en discuter.

Cela aura donc duré sept petits matchs, et deux petites semaines. Alors qu’on se demandait jusqu’à quand Steve Nash allait pouvoir tenir, il n’a fallu qu’un démarrage raté pour qu’il prenne la porte en ce mardi 1er novembre. Et comme souvent quand un coach se fait jeter, plusieurs questions s’imposent tout naturellement : ce renvoi est-il justifié ? Possède-t-il des circonstances atténuantes (spoiler, oui) ? Et évidemment qui va prendre la suite ? Pour cette dernière question, on a pratiquement déjà la réponse puisque qu’Ime Udoka devrait reprendre les commandes du navire. Une arrivée qui va apporter sa dose de drama supplémentaire car on rappelle juste que l’ancien coach des Celtics est toujours au cœur d’une affaire pas très clean. Mais une arrivée qui peut potentiellement permettre aux Nets de Kyrie Irving et Kevin Durant de rebondir, qui sait ?

Installez-vous tranquillement, c’est parti pour 30 minutes spécial Nets. Tiens c’est bizarre, c’est comme si on savait que cet Apéro allait être tourné à un moment donné…