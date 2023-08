Dernière journée de cette première phase de poule, et le moins que l’on puisse dire… c’est que ce n’est pas une journée pour les parieurs. Huit matchs, huit scénar que l’on peut presque écrire en avance, et on vous conseille donc de ressortir cette intro ce soir, pour nous prouver qu’on avait tort. En attendant ? Envoyez le programme !

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

10h : Soudan du Sud – Serbie

10h : Géorgie – Venezuela

10h40 : États-Unis – Jordanie

11h45 : Côte d'Ivoire – Brésil

13h30 : Slovénie – Cap-Vert

14h : Chine – Porto-Rico

14h40 : Grèce – Nouvelle-Zélande

15h30 : Iran – Espagne

Rappel des classements

Le match à ne pas rater : Côte d’Ivoire – Brésil

Ok ça ne fait pas rêver, mais on suivra cette rencontre à au moins trois titres. La première raison de notre hype ? Le perdant de ce match affrontera la France au second tour, le tour des nullos. La deuxième raison ? On peut éventuellement avoir un match équilibré, même si les Brésiliens partent largement favoris. Et on vous laisse avec la troisième raison, à savoir la présence d’un être de lumière, d’un Hall of Famer de notre cœur qui n’a pas la carrière que son immense talent aurait mérité : Bruno Caboclo.

Mais aussi….

La Serbie, les États-Unis, la Slovénie et l’Espagne qui vont s’offrir le luxe de valider leur première place tout en faisant très probablement tourner leur effectif, la Géorgie qui essaiera de ne pas abuser face au Vénézuela, idem pour Porto Rico face à la Chine et la Grèce contre la Nouvelle-Zélande. Bref, une journée lors de laquelle les écarts au dessus de 20 voire beaucoup plus devraient être légions, pratique pour commencer des récaps de match à la mi-temps.